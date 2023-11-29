Dünyanın kurak bölgeleri göç riski altında

Kuraklığa bağlı olarak dünya genelinde 2050'ye kadar 216 milyon kişinin göç etmek zorunda kalacağı tahmin edilirken, uzmanlar en çok etkilenecek bölgelerin Akdeniz, Kuzey Afrika ve Orta Doğu olduğunu, bu bölgelere yönelik meteorolojik modellerin yüzde 30 daha az yağış gösterdiğini kaydediyor.

Dünyanın kurak bölgeleri göç riski altında

İklim değişikliğinin tetiklediği ve etkisinin uzun vadede hissedildiği kuraklık, başta , sağlık, ekonomi ve enerji olmak üzere birçok sektörü yakından ilgilendiriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi kapsamında hazırlanan "2022 Kuraklık Rakamları" raporuna göre, kuraklık dünyada her yıl 55 milyon kişiyi etkiliyor. 2000-2019 döneminde 1,4 milyar kişinin hayatını zorlaştıran kuraklık, selin ardından, etkilenen insan sayısı bakımından ikinci afet olurken, son 100 yılda 10 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Kuraklık AB tahıl üretiminde sert düşüşe yol açtı

Kuraklık AB tahıl üretiminde sert düşüşe yol açtı

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Karbon yutağı işlevi gören ekosistemler, 6 kıtadan 5'inde tespit edilen aşırı kuraklık nedeniyle karbon kaynaklarına dönüşürken her yıl 12 milyon hektarlık alan, kuraklık ve çölleşme nedeniyle kaybedildi ve kuraklıktan etkilenen bitkilerin sayısı son 40 yılda 2 katına çıktı. 

Kuraklıkla birlikte su kıtlığı, deniz seviyesinde yükselme, mahsul kaybı ve aşırı nüfus artışı gibi faktörlere bağlı olarak genelinde 2050'ye kadar 216 milyon kişinin göç etmek zorunda kalacağı tahmin ediliyor.

Küresel sıcaklık ortalamasının 2100'e kadar sanayileşme öncesi döneme göre 3 derece artması durumunda, kuraklık kayıplarının bugüne kıyasla 5 kat fazla olacağı öngörülüyor.

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