Dünyanın en yüksek tepesinde temizlik vardı. Everest Dağı'ndan 11 ton çöp toplandı. Nepal hükümetinin başlattığı temizlik kamyanyası haftalarca sürdü.



Temizlik sırasında gıda ambalajları, konserve kutuları, şişeler ve boş oksijen tüpleri toplandı. Bazı çöplerin on yıllardır orada oldukları tahmin ediliyor.



Temizlik ekibi, "Everest'e tırmanın herkes çöplerin kamp alanlarında yoğunlaştığını görür. Biz de çalışmalarımızı bu kamplarda yoğunlaştırdık. Toplanan çöpleri buraya getirdik" dedi.

Dağcıların büyük rağbet gösterdiği Everest'te çöp büyük bir sorun. Dağcılar mümkün olduğunca yanlarında geri getirmeye çalışsa da geride yine de çöpler kalıyor.



Temizlik çalışmaları sırasında karların erimesiyle ortaya çıkan 4 dağcının cesedine de ulaşıldı. Bu yıl Everest'e tırmanan 11 dağcı yaşamını yitirmişti.



8 bin 848 metre yüksekliğe sahip Everest'te, 1953 yılından bu yana yaklaşık 300 dağcı yaşamını yitirdi.