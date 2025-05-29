"Durdurulamaz": Rusya'nın süper gücü Belarus'a gidiyor

Belarus Güvenlik Konseyi Sekreteri Alexander Volfovich, Moskova'nın Belarus'a 2025'in sonuna kadar çok sayıda Oreşnik füzesi konuşlandırmayı planladığını söyledi.

Rusya'nın süper gücü olarak tanımlanan "Oreşnik" gelişmiş hava savunma sistemlerini atlatabilen ve orta menzilli bir balistik füze.

Kyiv Independent'in bildirdiğine göre Kremlin yanlısı gazeteci Alexander Yunashev, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko'nun, Aralık 2024'te Moskova'dan Belarus'a 10 adet Rus Oreşnik füze sistemi konuşlandırmasını talep ettiğini açıkladı.

Volfovich, “Konuşlandırılacağı yerler çoktan belirlendi” dedi.

SIKI MÜTTEFİK LUKAŞENKO

Moskova'nın önemli bir müttefiki olan Belarus'un, iki ülke arasında Mayıs 2023'te imzalanan anlaşmanın ardından, topraklarında Rus taktik nükleer silahlarına ev sahipliği yaptığı bildirilmişti.

Lukaşenko Aralık 2023'te yaptığı açıklamada Rus nükleer silahlarının Belarus'a transferinin ekim ayı başında tamamlandığını söyledi.

OREŞNİK NE KADAR TEHLİKELİ?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yıl bir televizyon yayınında yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin saniyede 2,5-3 kilometre hızla saldıran Oreşnik'i engelleyemeyeceğini söyledi.

Komsomolskaya Pravda gazetesine konuşan savaş uzmanı Viktor Baranets, Oreşnik füzesinin 3 ile 6 arasında savaş başlığı taşıyabildiğini belirtti.

Rusya Nükleer Kuvvetler Projesi'nin direktörü Pavel Podvig de Telegram kanalı Ostorozhno Novosti üzerinden yaptığı açıklamada, "Füzenin menzilinin, Amerika'yı değil ancak pratikte bütün Avrupa'yı tehdit edebileceğini" ifade etti.

