Düşen Azerbaycan uçağındaki sır: Sürekli yanlış bilgi gönderdi, 75 dakika rotayı koruyamadı
Kazakistan'da düşen Azerbaycan Havayolları'na ait uçağın uçuş veriler son derece karışık bir tabloyu ortaya koydu. 38 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan kaza öncesi uçak sürekli yanlış konum gönderdi ve 75 dakika gibi uzun süre sabit uçuş yapamadı. Bu kadar çok sayıda eksik konum bilgi göndermesinin yanısıra, uzun süre dengeli rota izlenmemesinin nedeni bilinmiyor.
Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı, dün acil iniş sırasında Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. İlk bilgilere göre, sis nedeniyle rotası değiştirilen uçak düşmeden önce Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali gönderdi. Uçağın, kuş sürüsü çarpması veya bir Rus füzesinin şarapnel parçaları nedeniyle düştüğü de belirtiliyor. Kara kutu incelemesi sonrasında kazanın nedeni belirlenecek.
Uçuş takip firması Flightradar, kaza öncesine ait teknik ve uçuş verilerini paylaştı. Bu verilere göre, J28243 sefer sayılı uçuşun Bakü'den Grozni'ye yapılması planlandı.
Uçak Bakü'den saat 03:55'de ayrıldı. Saat 04.45'e kadar uçaktan geçerli GPS verisi alınmaya devam edildi. Bir süre sonra konum verileri karışmaya başladı ve GPS parazitleri izlendi. Uçak saat 04:25 ile 04:37 arasındaki dönemde konumsal veri göndermeyi tamamen durdurdu. 04:37 ile 04:40 arasında ise uçak muhtemelen hatalı konum verileri gönderdi.
SÜREKLİ YANLIŞ KONUM GÖNDERDİ
Flightradar24 alıcıları saat 04:40 ile 05:03 arasında, 23 dakika gibi uzun süre uçaktan veri almadı ve 05:04 ile 05:13 arasında ikinci bir boşluk oluştu. Saat 05:13'ten 06:07'ye kadar uçaktan alınan tüm verilerde konum bilgisi yoktu. Saat 06:07'den sonra, GPS verileri düzeldi ve uçuşun sonuna kadar 06:28'de uçaktan konum verileri alındı.
75 DAKİKA BOYUNCA SORUN YAŞANDI
Şirket, tüm uçuş için veri alınmamış olsa da, saat 05:13'den den itibaren mevcut olan verilerin uçağın 8000 bin feet yükseklikte, sürekli yukarı ve aşağı irtifa kaybettiğini, birçok kez süratinin azalıp, arttığını açıkladı. Şirket, "Uçak en az 75 dakika boyunca tutarlı irtifa ve hızı koruyamamıştır. Çarpışma mahallinden alınan fotoğraflar ve videolar, dikey dengeleyicinin en azından sol tarafında delinme hasarı olduğunu göstermektedir." bilgisini paylaştı.
DİKEY SABİTLEYİCİ HASARLI
Dikey dengeleyici, uçağın kuyruk takımında bulunuyor. Kuyruk takımı, dikey ve yatay sabitleyicilerden oluşuyor. Bu iki parça, uçağın havada düz bir hat üzerinde istikrarlı ve dengeli uçmasına yardımcı oluyor. Kaza sonrası çekilen görüntülerde, uçağın dikey dengeleyicisinde birçok noktada delikler görüldü. Uçak, havada iken bazı parçalar veya cisim tarafından hasar almış gibi görünüyor.
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