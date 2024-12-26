Düşen Azerbaycan uçağındaki sır: Sürekli yanlış bilgi gönderdi, 75 dakika rotayı koruyamadı

SÜREKLİ YANLIŞ KONUM GÖNDERDİ



Flightradar24 alıcıları saat 04:40 ile 05:03 arasında, 23 dakika gibi uzun süre uçaktan veri almadı ve 05:04 ile 05:13 arasında ikinci bir boşluk oluştu. Saat 05:13'ten 06:07'ye kadar uçaktan alınan tüm verilerde konum bilgisi yoktu. Saat 06:07'den sonra, GPS verileri düzeldi ve uçuşun sonuna kadar 06:28'de uçaktan konum verileri alındı.



75 DAKİKA BOYUNCA SORUN YAŞANDI



Şirket, tüm uçuş için veri alınmamış olsa da, saat 05:13'den den itibaren mevcut olan verilerin uçağın 8000 bin feet yükseklikte, sürekli yukarı ve aşağı irtifa kaybettiğini, birçok kez süratinin azalıp, arttığını açıkladı. Şirket, "Uçak en az 75 dakika boyunca tutarlı irtifa ve hızı koruyamamıştır. Çarpışma mahallinden alınan fotoğraflar ve videolar, dikey dengeleyicinin en azından sol tarafında delinme hasarı olduğunu göstermektedir." bilgisini paylaştı.



DİKEY SABİTLEYİCİ HASARLI



Dikey dengeleyici, uçağın kuyruk takımında bulunuyor. Kuyruk takımı, dikey ve yatay sabitleyicilerden oluşuyor. Bu iki parça, uçağın havada düz bir hat üzerinde istikrarlı ve dengeli uçmasına yardımcı oluyor. Kaza sonrası çekilen görüntülerde, uçağın dikey dengeleyicisinde birçok noktada delikler görüldü. Uçak, havada iken bazı parçalar veya cisim tarafından hasar almış gibi görünüyor.