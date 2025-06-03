Düşen doğum oranları bir ülkeyi daha vurdu: 2 çocuk politikası sona eriyor

Güney Asya ülkesi Vietnam, uzun yıllardır yürürlükte olan ve kişilerin 2'den fazla çocuğa sahip olmamasını öngören politikayı kaldırma kararı aldı.



Bloomberg haber sitesinin aktardığına göre, başkent Hanoi’deki Vietnam Ulusal Meclisi Daimi Komitesi’nin bugün onay verdiği yeni yasal düzenleme, çiftlere ne zaman çocuk sahibi olacakları, kaç çocuk sahibi olacakları ve çocukları arasında ne kadar yaş farkı bulunacağı konusunda karar verme hakkı veriyor.

YASA YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİNDE DOĞUM ORANI 4'ÜN ÜZERİNDEYDİ



Daha önce yürürlükte olan ilgili kanun, “özel durumlar” haricinde aile başına bir ya da iki çocuk sahibi olunmasına izin veriyordu. Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti’nin kurucu ve tek yasal partisi olan Vietnam Komünist Partisi’nin üyesi olmayan kişiler için bu kanun nadiren uygulansa da parti üyeleri kanunu ihlal etmeleri halinde uyarı alabiliyor, ikramiyeleri düşürülebiliyor ya da görevlerinden alınabiliyordu.



Söz konusu çocuk sınırlandırılmasının ilk getirildiği 1988 yılında ülkedeki toplam doğurganlık oranı kadın başına 4 doğumun üzerindeydi. Vietnam’daki doğum oranları, Aralık 2024’te en düşük seviyesini gördü. Aralık ayında kayıtlara geçen doğum oranı, kadın başına 1,91 çocuktu. Bu, aynı zamanda, ülkedeki doğum oranının üst üste üçüncü senede de “nüfusun kendi kendisini yenileme” oranının altına düştüğü anlamına geliyordu.



Vietnam Sağlık Bakanlığı, geçen sene ilgili kanunda değişiklik önerisinde bulunmuştu. Önerilen değişiklikle birlikte çiftlerin ya da anne veya babanın kaç çocuklarının olacağına ve yaş aralıklarına kendilerinin karar vermesine izin verilecekti.

