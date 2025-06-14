Düşen uçaktan mucize kurtuluş: "Gözlerimin önünde insanların öldüğünü gördüm"

Hindistan’ın Ahmedabad kentinde düşen Air India havayolu şirketine ait yolcu uçağından sağ kurtulan tek kişi olan Vishwash Kumar Ramesh, yaşadıklarını anlattı. Uçak patladığında “öldüğünü sandığını” söyleyen Ramesh, açılan bir boşluk sayesinde uçaktan kaçmayı başardığını belirtti.



The Guardian gazetesinin haberine göre, “insanların gözlerinin önünde öldüğünü” izlediğini kaydeden Ramesh, uçak bir binaya çarpınca önce öldüğünü düşündüğünü, hayatta olduğunu fark ettikten sonra ise enkazdan kaçabildiğini söyledi.



“BİR ANLIĞINA ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM”



Hastane yatağından DD News’e açıklamalarda bulunan 40 yaşındaki adam, uçağın kalkıştan hemen sonra “havada sıkışıp kalmış gibi” hissettiğini, uçağın içindeki yeşil ve beyaz ışıkların yanıp sönmeye başladığını aktardı. Ramesh “(Uçak) birdenbire bir binaya çarptı ve infilak etti” diye konuştu.



Boeing 787 Dreamliner tipi uçak, bir tıp yüksekokulu binasına çarptıktan sonra düşmüştü. Kaza sırasında uçakta bulunan 241 kişi ölmüştü.



Kazadan kurtulduğu bilinen tek kişi olan Ramesh, “(Oradan) nasıl sağ çıktığıma inanamıyorum. Bir anlığına benim de öleceğimi düşündüm. Ama gözlerimi açıp etrafıma baktığımda hayatta olduğumu fark ettim. Nasıl hayatta kaldığıma hâlâ inanamıyorum” diye konuştu.



“NASIL HAYATTA KALDIM BİLMİYORUM”



Ramesh, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:



“Uçak kalktığında 5-10 saniye içinde havada sıkışmış gibi hissettim. Birdenbire ışıklar yanıp sönmeye başladı; yeşil ve beyaz…



Uçak, binaya çarpıp infilak etmeden önce irtifası artmıyordu ve öylece süzülüyordu. Önce öldüğümü düşündüm. Sonra hâlâ hayatta olduğumu fark ettim ve gövde kısmında bir açıklık olduğunu gördüm… Emniyet kemerimi açmayı başardım, o açıklıktan çıkmak için bacağımı kullandım ve dışarı doğru süründüm. Nasıl hayatta kaldığımı bilmiyorum.



İnsanların gözlerimin önünde öldüğünü gördüm: Hostesler, yakınımda gördüğüm iki kişi… Enkazdan yürüyerek çıktım.”



"NASIL KURTULDUĞU HAKKINDA HİÇBİR FİKRİ YOK"



Ramesh, kaza sırasında, Hindistan’daki ailesini ziyaret ettikten sonra 20 yıldır yaşadığı İngiltere’ye dönüyordu. Leicester’daki aile evinin dışında açıklamalarda bulunan erkek kardeşlerinden biri, Ramesh’in nasıl kaçtığı konusunda “hiçbir fikrinin olmadığını” söyledi.



27 yaşındaki Nayan Kumar Ramesh, “Duyar duymaz sadece şok geçirdik. Onunla en son dün sabah konuşmuştum. Yıkılmıştık, sadece yıkılmıştık. ‘O uçaktan nasıl çıktım hiçbir fikrim yok’ dedi” diye konuştu.



Ramesh’i tedavi eden Dr. Dhaval Gameti de yaralı yolcunun durumu hakkında, vücudunun birden fazla bölümünden yaralandığını ancak hayati tehlikesi varmış gibi görünmediğini söyledi.



Hindistan Başbakanı Narendra Modi de dün olay yerini ziyaret etti. Basına yansıyan görüntülerde, Modi’nin hastanede Ramesh’le de görüştüğü görüldü.



Yaşanan kazada uçaktaki yolcular ve mürettebatın yanı sıra uçağın çarptığı binadaki en az beş tıp öğrencisi de hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişi yaralandı. Kazanın sebebi hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

