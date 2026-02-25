"Düşler Tiyatrosu" Old Trafford'da iftar etkinliği

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın stadyumu Old Trafford, bir iftar etkinliğine ev sahipliği yaptı. Kulübün Manchester United Müslüman Taraftarlar Kulübü (MUMSC) tarafından düzenlenen iftara, Manchester ekibinin Faslı oyuncusu Noussair Mazraoui'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğe katılanlar, oruçlarını 75 bin kişilik “Düşler Tiyatrosu” Old Trafford Stadı'nda okunan ezanla açtı. Müslüman Taraftarlar Kulübü MUMSC Başkanı Asif Mahmoud, Old Trafford'da iftar organizasyonu yaparak bir hayali gerçekleştirdiklerini söyledi.

Manchester United ekibinin altyapı antrenörü Imran Hamid de organizasyonun gençler için bir ilham kaynağı olmasını dileyerek, "A takım oyuncularından bazılarının gelip deneyimlerini paylaşması bir lütuf. Umarım bugün burada olan çocuklardan bazıları, bir gün A takım oyuncusu olarak gelecekteki etkinliklerde konuşma yaparlar." ifadelerini kullandı.