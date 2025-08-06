Düşman denizaltısını avlama tatbikatı: Rusya ve Çin'den Trump'a mesaj

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ABD nükleer denizaltısını Rusya 'ya yaklaştırdığını söylemesinden birkaç gün sonra tatbikatı duyurdu. Rusya, tatbikata Çin'in Y-8 anti-denizaltı uçakları ile Rusya'nın Pasifik Filosundan Il-38 uçaklarının yanı sıra helikopter mürettebatının da katıldığını bildirdi. Savunma Bakanlığı, "Etkili ortak eylemler sonucunda 'düşman' denizaltısı derhal tespit edildi ve sahte şekilde imha edildi. Denizaltı karşıtı görevleri yerine getirdikten sonra Rus ve Çin gemilerinin mürettebatı verimli çalışmaları için birbirlerine teşekkür ettiler" açıklamasını yaptı.

TRUMP'IN GÖZDAĞI



Trump, geçtiğimiz cuma günü verdiği denizaltı siparişinin

eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in nükleer silahlı düşmanlar arasında savaş riskine ilişkin "son derece provokatif" olarak nitelendirdiği açıklamalarına yanıt olarak verildiğini söyledi.



Kremlin bu hafta, ABD denizaltılarının zaten sürekli savaş görevinde olduğunu söyleyerek Trump'ın açıklamasının önemini küçümsedi ve “herkesin nükleer retorik konusunda çok ama çok dikkatli olması gerektiğini” söyledi.



Bu olay, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cuma gününe kadar Ukrayna'daki 3-1/2 yıllık savaşı sona erdirmeyi kabul etmemesi halinde, Trump'ın Rusya'ya ve Hindistan ve Çin de dahil olmak üzere petrol alıcılarına yeni yaptırımlar uygulama tehdidinde bulunduğu hassas bir döneme denk geldi.



Denizaltı karşıtı tatbikat, geçtiğimiz hafta boyunca Rusya ve Çin arasında gerçekleştirilen daha geniş kapsamlı bir dizi deniz tatbikatının bir parçasıydı.



Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'da savaşa girmesinden kısa bir süre önce “sınır tanımayan” bir stratejik ortaklık imzalayan iki ülke, silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonu prova etmek ve düşmanlara caydırıcı bir sinyal göndermek için düzenli askeri tatbikatlar yapıyor.