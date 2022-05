Düşük yapan kadına cinayetten 30 yıl hapis cezası

El Salvador'daki bir mahkeme, düşük yapan bir kadını ağırlaştırılmış cinayetten 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. İsmi yalnızca "Esme" olan kadın, iki yıl önce bir devlet hastanesinde tedavi gördüğü sırada tutuklandı,nihai karar geçen Pazartesi günü açıklandı.



Uluslararası insan hakları avukatı ve Kadın Eşitliği Merkezi (Women’s Equality Center) yönetici direktörü Paula Avila-Guillen, "Esme'nin cezası, El Salvador'da obstetrik acil durumlardan muzdarip kadınların yasa dışı kriminalize edilmesinde kaydedilen ilerleme için yıkıcı bir geri adımdır" dedi.



Doğum ve doğum sonrası dönemde tüm kadın üreme yollarıyla ve doğan çocukların bakımı ile ilgilenen tıbbi uzmanlık alanına obstetrik deniliyor.



Avila-Guillen, ABD’nin 1973'te kürtajı etkin bir şekilde yasallaştıran yüksek mahkeme kararının olası bir şekilde bozulmasıyla karşı karşıya olduğu için, benzer davaların dünya çapında daha yaygın hale geleceği konusunda uyardı.

El Salvador'da obstetrik acil durumlara maruz kaldıktan sonra kürtaj yaptırdıkları için 180'den fazla kadın cinayetten hapse atıldı.

Avila-Guillen, “Latin Amerika'da defalarca gördük ki, kürtaj suç sayıldığında, kadınlar yaşadıkları geniş kapsamlı obstetrik durumların herhangi birinin acil olup olmadığını kanıtlamak zorunda kalıyor. Bunu yapacak kaynaklara sahip olmadıklarında ya da basitçe inanılmadığında hapse atılıyorlar” dedi.

"DÜŞÜKLER SAĞLIK SORUNU OLARAK ELE ALINMALI"



Kürtajın Suç Olmaktan Çıkarılması İçin Yurttaşların Grubu (The Citizens’ Group for the Decriminalization of Abortion)Başkanı Morena Herrera ise cezayı “ağır bir darbe” olarak nitelendirdi ve düşüklerin cezai bir sorundan ziyade bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınması çağrısında bulundu.



Herrera, "Bu koşullar nedeniyle haksız yere suçlanan tüm kadınların özgürlüklerini yeniden kazanmaları ve hayatlarını yeniden kurma ve yeniden inşa etme fırsatına sahip olmaları için savaşmaya devam edeceğiz" dedi.



Öte yandan El Salvador, kürtajı tamamen yasaklayan dünyanın en acımasız yasalarından bazılarına sahip. Diğer birçok Latin Amerika ülkesinden farklı olarak, El Salvador, tecavüz veya ensest yoluyla hamile kalındığında veya anne ya da çocuğun sağlığının risk altında olduğu durumlarda da kürtaja izin vermiyor.



İnsan hakları gruplarına göre El Salvador’da son yirmi yılda, obstetrik acil durumlara maruz kaldıktan sonra kürtaj yaptırdıkları için 180'den fazla kadın cinayetten hapse atıldı.



ABD'DE SIZDIRILAN GÖRÜŞ TASLAĞI



ABD'de Yüksek Mahkeme'den sızdırılan bir görüş taslağı ülkeyi karıştırdı. Mahkeme 50 yıldır kadınlara ülke genelinde kürtaj hakkı tanıyan kararı iptal etmeyi planlıyor.



Yüksek mahkemenin kürtaj karşıtı karar vermesi halinde, kürtaj serbestisi eyalet yönetimlerinin inisiyatifine bırakılacak.



Bu durumda cumhuriyetçilerin kontrolündeki onlarca eyalette kürtajın yasaklanması bekleniyor. Sızıntının ardından birçok eyalette protesto gösterileri düzenlendi.