Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Duterte, "Kanser olmadığım ortaya çıktı. Artık bana yaklaşabilirsiniz size bir şey bulaştırmam" dedi.

İki resmi programa katılmayan 73 yaşındaki Duterte'nin kanser olduğu iddia edilmişti. Duterte iddialar üzerine sağlık kontrollerinin devam ettiği ve çıkan sonucu kamuoyuyla paylaşacağını söylemişti.

Filipinler İçişleri Bakan Vekili Eduardo Ano, "Bize bağırsaklarınan örnek alınarak yapılan testin sonucunun negatif olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK DURUMU ÖZEL KALACAK"



Duterte'nin sözcüsü Harry Roque da ayrı bir basın toplantısı yaparak Duterte'nin sağlık durumunun 'ciddi olmadığını' söyledi. Ancak sözcü Duterte'nin sağlık durumu ile sonucun kamuoyuna gösterilmeyeceğini de ekledi.



Roque "Başkan anayasaya uyacak ancak durum ciddi olmadığı için sağlık durumu özel kalacak" dedi. Roque" Onun (Duterte'nin) açıklamasını bekleyelim. Özel bir konu sadece o kişinin kendisi tarafından açıklanabilir" ifadelerini kullandı.



Kronik reflü hastalığı sonucu ortaya çıkan rahatsızlıkları bulunduğunu vurgulayan Duterte, geçirdiği bir motosiklet kazası ve içki alışkanlığının sonucu bazı rahatsızlıklarının sürdüğünü ifade etmişti.

