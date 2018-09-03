Güneydoğu Asya'da bulunan Filipinler'in olaylı Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, eski ABD Başkanı Barrack Obama'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.
İsrail ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Duterte, Obama'dan 2016 yılında ettiği küfürler için özür diledi.
Filipinler Devlet Başkanı, "Ben seni affettim eğer kalbinde affetmek varsa sen de beni affet. Seni gençlik yıllarındaki kız arkadaşlarımı affettiğim gibi affediyorum" dedi.
Obama, ABD Başkanı olduğu dönemde Filipinler'deki uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında ortaya çıkan insan hakları ihlallerini eleştirmişti.
Eleştirilere sinirlenen Duterte, Obama'ya küfretmişti. ABD Başkanı'na yönelik hakaret sonrası Beyaz Saray iki lider arasındaki görüşmenin iptal edildiğini duyurmuştu.