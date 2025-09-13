"Duygusal destek hayvanı" olarak timsah gezdiren adama yasak

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 60 yaşındaki Wesley Silva, “Jinseioshi” adını verdiği 32 kiloluk timsahını alışveriş arabasında gezdirirken genellikle çevresinden olumlu tepkiler aldığını, yaklaşık 3,5 yıldır aynı mağazaya gittiğini söyledi. Ancak Walmart yönetimi bu kez timsahın mağazaya girmesine izin vermedi.



Şirketten yapılan açıklamada, “Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği önceliğimizdir. Hizmet hayvanlarını kabul ediyoruz ancak insanları potansiyel bir tehlikeye maruz bırakmak kabul edilemez” denildi.

GÜNDÜZLERİ HAVUZDA, GECELERİ KÜVETTE YAŞIYOR

Silva, timsahı komşusundan sahiplendiğini, gündüzleri havuzda, geceleri ise küvette yaşadığını belirtti. Timsah dışında yılanlar, kertenkeleler, bir Komodo ejderi ve ikinci bir timsah beslediğini söyleyen Silva “Tanrı bize hayvanlar üzerinde hakimiyet verdi. Ben de sürüngenlerle özel bir bağ kurdum, onları çok huzur verici buluyorum" ifadelerini kullandı.