Duygusal zekayı yükselten 4 yöntem: Harvard Business açıkladı
EQ olarak da adlandırılan duygusal zeka, kişinin kendi duygularının yanı sıra diğer insanların duygularını da gözleme ve anlama kabiliyeti olarak tanımlanır. Bilim insanları, duygusal zekayı yükselten 4 yöntem olduğunu öne sürüyor.
Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden Evonne Iau ve Paul Verhaeghen, bu yıl yayımladıkları makalede duygusal zekanın eğitilebilen bir yetenek olduğunun altını çizdiler.
Harvard Business School'a göre ise duygusal zekayı geliştirmek için uygulanması gereken 4 yöntem mevcut:
GÜNLÜK TUTMAYI DENEYİN
Günün sonunda düşüncelerinizi davranışlarınız ve diğer insanlar hakkındaki tespitlerinizi kaleme alın.
Hangi konularda başarılı oldunuz? Sizi sinirlendiren belirli kişiler veya durumlar var mı, varsa neden? Bu tür sorulara verdiğiniz yanıtlar, farkındalığınızı artıracağı için ani duygu patlamalarınızın da önüne geçer.
GERİ BİLDİRİM TALEP EDİN
Çevrenizdeki insanların güçlü ve zayıf yönlerinize dair yorum yapmalarına izin verin. Bu durum, kör noktalarınızı ortaya çıkarmanıza yardımcı olabilir.
AKTİF DİNLEMEYİ UYGULAYIN
Psychology Today'e göre , insanların yalnızca yaklaşık yüzde 10'u etkili bir şekilde dinliyor. Duygusal zekanızı geliştirebilmek için konuşmacıya odaklanmaya çalışın, bu sırada kafanızı sallayarak veya göz teması kurarak, onu dinlediğinizi hissettirin. Aktif dinleme sayesinde başkalarının zihin dünyasıyla bağlantı kurmanız daha da kolaylaşır.
DUYGULARINIZI ANLAYIN
Başkalarının duygularını idrak edebilmek için önce kendi duygularınızı anlamanız gerekir. Güçlü bir duygu hissettiğinizde, buna neden olan etkenin üzerine düşünün, sizi tetikleyen faktörleri görmezden gelmeyin.
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