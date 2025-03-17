Duygusal zekayı yükselten 4 yöntem: Harvard Business açıkladı

Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden Evonne Iau ve Paul Verhaeghen, bu yıl yayımladıkları makalede duygusal zekanın eğitilebilen bir yetenek olduğunun altını çizdiler.

Harvard Business School'a göre ise duygusal zekayı geliştirmek için uygulanması gereken 4 yöntem mevcut:

GÜNLÜK TUTMAYI DENEYİN

Günün sonunda düşüncelerinizi davranışlarınız ve diğer insanlar hakkındaki tespitlerinizi kaleme alın.



Hangi konularda başarılı oldunuz? Sizi sinirlendiren belirli kişiler veya durumlar var mı, varsa neden? Bu tür sorulara verdiğiniz yanıtlar, farkındalığınızı artıracağı için ani duygu patlamalarınızın da önüne geçer.



GERİ BİLDİRİM TALEP EDİN

Çevrenizdeki insanların güçlü ve zayıf yönlerinize dair yorum yapmalarına izin verin. Bu durum, kör noktalarınızı ortaya çıkarmanıza yardımcı olabilir.

AKTİF DİNLEMEYİ UYGULAYIN

Psychology Today'e göre , insanların yalnızca yaklaşık yüzde 10'u etkili bir şekilde dinliyor. Duygusal zekanızı geliştirebilmek için konuşmacıya odaklanmaya çalışın, bu sırada kafanızı sallayarak veya göz teması kurarak, onu dinlediğinizi hissettirin. Aktif dinleme sayesinde başkalarının zihin dünyasıyla bağlantı kurmanız daha da kolaylaşır.

DUYGULARINIZI ANLAYIN

Başkalarının duygularını idrak edebilmek için önce kendi duygularınızı anlamanız gerekir. Güçlü bir duygu hissettiğinizde, buna neden olan etkenin üzerine düşünün, sizi tetikleyen faktörleri görmezden gelmeyin.