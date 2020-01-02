Eastmed imza töreni Atina'da yapılacak

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki imza töreninin 18.30'da başlaması bekleniyor. Anlaşmanın imzalanmasından sonra fizibilite çalışmalarının yapılması ve yatırıma ilişkin son kararın alınması bekleniyor.



Eastmed Boru Hatı'nın Avrupa Birliği'nin Rusya'ya bağımlılığını yüzde 10 azaltması bekleniyor.



Yunanistan Çevre Bakanı Kostis Hacıdakis Eastmed'i barış ve işbirliği planı olarak yorumladı.



İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Stephano Patuaneli, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kosti Hacıdakis'e Eastmed Boru Hattı için destek mektubu gönderdi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Eastmed anlaşması vesilesi ile Atina'ya iki günlük bir resmi ziyaret gerçekleştirecek.



İsrail Başbakanı Netanyahu ziyaret çerçevesinde Başbakan Miçotakis, Cumhurbaşkanı Pavlopulos, Dışişleri Bakanı Dendias, Rum kesimi lideri Anastasiadis ile ikili temaslarda bulunacak.