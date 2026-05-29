Ebola alarmı büyüyor. DSÖ Başkanı salgının merkezindeki Kongo’da

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde devam eden Ebola salgınında doğrulanmış ilk hastanın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.

DSÖ yetkilisi Anais Legand, 27 Mayıs’ta bir hastanın tedavisinin tamamlandığını ve karantinadan çıkarıldığını belirterek bunun doğrulanmış ilk iyileşme vakası olduğunu söyledi.

Bu gelişme, salgınla mücadeleye destek vermek amacıyla ülkeye giden DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus’un başkent Kinşasa’daki temasları sırasında duyuruldu.

DSÖ BAŞKANI SALGIN BÖLGESİNDE

DSÖ Başkanı Ghebreyesus, perşembe gecesi başkent Kinşasa’ya ulaştı. Başlangıçta cuma günü salgının merkez üssü olarak görülen Ituri eyaletine gitmesi planlanıyordu ancak ziyaret bir gün ertelendi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ’nde 15 Mayıs’ta ilan edilen ülkenin 17’nci Ebola salgınında şu ana kadar en az bin 77 şüpheli vaka ve 246 ölüm kaydedildi.

Yetkililer, salgının tespit edilmeden önce yayılmış olabileceğini ve gerçek vaka sayısının açıklanandan daha yüksek olabileceğini belirtiyor.

SALGIN ÜÇ EYALETE VE KOMŞU ÜLKELERE YAYILDI

Kongolu ve uluslararası sağlık yetkilileri, virüsün yayılmasını durdurmakta zorlanıyor. Salgının halihazırda üç eyalette görüldüğü belirtilirken, komşu Uganda’da da biri ölümle sonuçlanan yedi doğrulanmış vaka kaydedildi.

Uganda ve Ruanda, salgının yayılmasını önlemek amacıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile sınırlarını kapattı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise bu hafta yaptığı açıklamada Ebola’nın ABD’ye ulaşmasını engelleyeceklerini söyledi.

EBOLA AŞISI HENÜZ YOK

Mevcut salgının arkasındaki Bundibugyo türü Ebola virüsü için onaylanmış bir aşı veya özel tedavi bulunmuyor.

Ancak Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri yetkilileri, yıl sonuna kadar bir aşının hazır olabileceğini açıkladı.

DSÖ ise Bundibugyo türüne karşı kullanılabilecek aşılar ve tedaviler için klinik çalışmalar önerildiğini duyurdu.

Ghebreyesus, ülkeye varışında yaptığı açıklamada, “Salgın durdurulabilir.” derken, daha önce Kongolulara hitaben yayımladığı mesajda “Yalnız değilsiniz.” ifadelerini kullanmıştı.