"Eclaircissement" kelimesi 13 yaşındaki gence 50 bin dolar ödül kazandırdı

ABD'nin ünlü Scripps Ulusal Heceleme Yarışması'nı (Spelling Bee) bu yıl 13 yaşındaki Faizan Zaki kazandı.

Geçen yıl da aynı yarışmada ikinci olan Teksaslı Zaki, 2025'in en favori adaylarından biriydi.

Spelling Bee yarışması, katılımcıların kendilerine söylenen İngilizce kelimeleri doğru şekilde harf harf söyleyerek yazmalarını gerektiren bir yarışma. Genellikle okul çağındaki çocuklar arasında düzenlenen yarışma ABD'de epey popüler.

KAZANDIRAN KELİME

Hint asıllı genç yarışması, şampiyonluğu finalist arkadaşı Sarvadnya Kadam'ı geride bırakarak kazandı.

Zaki'ye kupayı getiren kelime ise "eclaircissement" oldu. Fransızca kökenli bu İngilizce kelime, "izah etme", "netleştirme" ve "açıklama" gibi anlamlara geliyor.

50 BİN DOLARLIK NAKİT ÖDÜL

Kazandığı zaferin ardından yaptığı açıklamada Zaki, "Bu hissi tarif edemem," dedi.

"Bu noktaya gelmek çok şaşırtıcı. Kazanmak mı? Bunu hiç beklemiyordum."

Genç yarışmacı Scripps Kupası'nı kaldırmanın yanı sıra 50 bin dolarlık nakit ödülün ve bir de madalyanın sahibi oldu.