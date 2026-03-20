Economist dergisinin kapağı dikkat çekti. "Destansı değil kör öfke operasyonu"

Economist dergisi gelecek hafta çıkacak sayısının kapağını paylaştı. Derginin kapağındaki başlık "Kör Öfke Operasyonu".



Bu başlıkla ABD'nin İran'a yönelik başlattığı "Destansı Öfke Operasyonu"na atıf yapılmış.



Yazının hemen altındaysa ABD Başkanı Donald Trump kafasında bir miğferle görülüyor. Miğferin ön kısmında tüfek mermileri dikkat çekiyor. Ancak miğfer, mermilerin ağırlığından olsa gerek, Trump'ın gözlerinin önüne gelerek, görüşünü kapatmış.



Bu görsel, tasarımı yapan sanatçının "savaş Trump'ın gözünü kör etti" deme şekli olarak yorumlanıyor.



Kapağa daha yakından bakıldığındaysa ABD Başkanı'nın ağzının açık olduğu ve kızgın şekilde bir şeyler söylediği görülüyor. Derginin kapağa taşıdığı haberin iç sayfalarındaki başlığında, "İran'daki savaş Trump'ı daha zayıf ve daha kızgın hale getirdi" ifadeleri yer alıyor.