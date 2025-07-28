Eczacılardan uyarı: Zayıflama ilaçlarına talep sürdürülemez düzeyde

İngiltere'deki eczacılar, son dönemde hızla artan zayıflama ilacı talebinin sürdürülemez hale geldiği uyarısında bulunuyor.

Ulusal Eczacılar Birliği (NPA), kilo verme ilaçlarına olan ilginin son derece yüksek olduğunu ancak bu ilaçların herkes için uygun olmadığını belirtti.

HER BEŞ KİŞİDEN BİRİ KULLANIYOR

Birliğin yaptığı araştırmaya göre, İngiltere'de her beş kişiden biri son bir yıl içinde kilo verme tedavilerine ulaşmaya çalıştı. Bu oran 16-34 yaş aralığında yüzde 35’e kadar çıkarken, 55 yaş üstünde sadece yüzde 7 seviyesinde kaldı.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

NPA Başkanı Olivier Picard, zayıflama iğnelerinin bu yüzyılın en büyük ilaç yeniliklerinden biri olduğunu belirterek, “Bu ilaçlara olan talebin artması, gerçekten ihtiyacı olan hastalara öncelik verilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor” dedi.

"HERKES İÇİN UYGUN DEĞİL"

İngiltere'de obeziteyle mücadelede kullanılan ilaçlar, sadece belirli kriterleri karşılayan hastalar için öneriliyor.

Bu kriterler, genellikle 30’un üzerinde beden kitle indeksi (BKİ) ya da 27-30 arasında olup kilo ile ilişkili başka bir hastalık (ko-morbidite) taşıyan bireyleri kapsıyor.

YENİ DÜZENLEME ÇAĞRISI

NPA, çevrim içi platformlardan yapılan zayıflama ilacı alımlarına karşı daha sıkı düzenlemeler talep ediyor. İlaç reçetelenmeden önce çift yönlü bir danışma süreci yürütülmesi ve hastaların tıbbi geçmişlerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Ayrıca, eczanelerin kilo yönetim programında daha aktif rol alması gerektiği de belirtiliyor.

İngiltere'de geçtiğimiz nisan ayında zayıflama ilaçlarına yazılan reçetelerin en az yüzde 85’i eczaneler aracılığıyla gerçekleşti.

Uzmanlar, “Eczacılar bu güçlü ilaçların doğru ve etkili kullanımı konusunda deneyimlidir. Zayıflama tedavilerinin bir yaşam tarzı desteğiyle birlikte sunulması kritik önemdedir. Eczaneler bu konuda kilit rol oynayabilir” ifadelerini kullandı.