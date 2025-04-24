Edebiyat tarihinin hazinesi: Shakespeare’in ilk baskıları rekor fiyata satılabilir

William Shakespeare’in ilk dört toplu eser baskısından oluşan nadir bir setin, önümüzdeki ay düzenlenecek müzayedede 4,5 milyon sterline (yaklaşık 6 milyon dolar) kadar bir fiyata satılması bekleniyor. Dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby’s, duyuruyu Shakespeare’in 461. doğum günüde yaptı.



23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek satış, 1989’dan bu yana Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Folio’nun tek bir lot halinde sunulduğu ilk müzayede olacak. Sotheby’s yetkilileri, bu eşsiz setin 3,5 ila 4,5 milyon sterlin arasında bir değer biçildiğini belirtti.

BAZI ESERLER İLK KEZ YAYINLANCAK



Shakespeare’in 1616’daki ölümünün ardından arkadaşları John Heminges ve Henry Condell tarafından bir araya getirilen oyunlar, ilk kez 1623’te “Mr. William Shakespeares Comedies, Histories & Tragedies” adıyla basıldı. “Macbeth”, “The Tempest” ve “Twelfth Night” gibi eserlerin ilk kez bu kitapta yayınlandığına dikkat çeken uzmanlar, bu baskının İngiliz edebiyatının en önemli yayınlarından biri olduğunu vurguluyor.



Toplamda 750 adet basılan Birinci Folyo’nun günümüze yalnızca 230 kopyasının ulaştığı biliniyor. Bu kopyaların büyük çoğunluğu müze, üniversite veya kütüphanelerde bulunurken, özel koleksiyonlardaki nadir örneklerden biri 2020 yılında 9,9 milyon dolara alıcı bulmuştu.



Daha sonraki baskılar olan İkinci (1632), Üçüncü (1663) ve Dördüncü (1685) Folyolar da edebiyat tarihçileri için büyük önem taşıyor. Özellikle Üçüncü Folyo, yalnızca 182 kopyasının günümüze ulaşması nedeniyle en nadir baskı olarak kabul ediliyor. Bu nadirliğin, 1666’daki Londra Büyük Yangını sırasında yok olan stoklardan kaynaklandığı düşünülüyor.



Üçüncü Folyo’da Shakespeare’e ait olduğu düşünülen yedi yeni oyun da yer alıyor; ancak uzmanlar bunlardan yalnızca “Sur Prensi Perikles”in gerçekten Shakespeare tarafından yazıldığını belirtiyor.