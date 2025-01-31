Efsane gerçek oldu: Amazon'un kalbindeki kaynayan nehrin gizemi

Peru’nun Amazon bölgesinde, sıcaklığı 100°C’ye kadar ulaşabilen Shanay-Timpishka Nehri, bilim insanlarına küresel ısınma ve orman ekosistemleri hakkında önemli veriler sunuyor.



Shanay-Timpishka Nehri, Peru'nun Mayantuyacu bölgesinde yer alıyor ve ilk kez 2011 yılında kaşif Andrés Ruzo tarafından keşfedildi. Nehrin adı, "Güneşin sıcağında kaynayan" anlamına geliyor.



Ruzo, 100°C'ye kadar yükselen sıcaklıkta kaynayan suyu gözlemleyerek, "Ölçtüğüm en yüksek sıcaklık 100°C oldu. Bu kadar sıcak suyu hayal etmek bile zor, elinizi soktuğunuzda saniyeler içinde yanıklar oluşur" dedi.



BİR EFSANE GERÇEK OLDU



Peru'da yıllarca bir efsane olarak bilinen bu nehir, ilk kez jeologlar tarafından duyulduğunda imkansız kabul edilmişti. Ancak 2017 yılında yapılan bir belgeselde, nehrin yoğun sıcaklık yaydığı görülünce araştırmacılar şaşkına döndü. "Kuşlardan sürüngenlere kadar birçok hayvan bu sıcaklıkta hayatta kalamaz," diyen jeologlar, nehrin sıcaklığının biyolojik organizmalar üzerinde yıkıcı bir etkisi olduğunu açıkladılar.



SICAK SUYUN KAYNAĞI NE?



Nehirin kaynama sıcaklığı, yer altındaki fay hatlarından beslenen sıcak su kaynaklarından geliyor. Miami Üniversitesi'nden bilim insanları, nehrin gelecekteki küresel ısınma hakkında daha fazla bilgi sağlayabileceğini düşünüyor. Riley Fortier, araştırma lideri, "Amazon ormanları daha fazla ısınacak. Bu, orman yapısının nasıl değişeceğine dair bize önemli veriler sunuyor," dedi.



AMAZON ORMANLARININ GELECEĞİ



Araştırmacılar, sıcaklık arttıkça bitki çeşitliliğinin azaldığını ve orman yapısının daha homojen hale geldiğini gözlemlediler. Bu bulgular, küresel ısınma nedeniyle Amazon ormanlarında meydana gelebilecek değişimlere dair önemli ipuçları veriyor. Fortier, "Küresel ısınma arttıkça her şey değişecek," diyerek Amazon'un geleceğine dair endişelerini dile getirdi.