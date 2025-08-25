Efsane besteci: "Film müziğini hiçbir zaman çok sevmedim"

Sinema tarihinin en büyük bestecilerinden John Williams, Jaws, Jurassic Park ve Star Wars gibi filmlere imza atmasına rağmen film müziğini “geçici ve parçalı” bir sanat olarak gördüğünü söyledi.

"DEĞERLİ SANMAMIZ NOSTALJİK BİR YANILGI"

93 yaşındaki beş Oscar ödüllü Williams, yakında yayımlanacak biyografisi için verdiği söyleşide, “Film müziğini hiçbir zaman çok sevmedim. Birkaç dakikalık etkili anlar dışında, çoğu zaman müzik aslında orada değil. Onu değerli sanmamız nostaljik bir yanılgı” dedi ve konser salonunda film müziğinin klasik eserlerle aynı yere konmasının yanlış olduğunu vurguladı.

EFSANE FİLMLERE ADINI YAZDIRDI

Yüzü aşkın filme müzik besteleyen Williams; Indiana Jones, E.T., Schindler’s List ve Harry Potter’ın ilk üç filmiyle hafızalara kazındı. Rekor 54 Oscar adaylığı bulunan usta besteci, “film müziğini sadece bir iş” olarak gördüğünü belirtse de, eleştirmenler onun sinema müziğini zirveye taşıdığını düşünüyor.



Williams ayrıca, Steven Spielberg’le yıllara yayılan işbirliğinin özel olduğunu dile getirerek, “Müziğe diğer yönetmenlerden daha yakındı. Annesi klasik müzikle büyüttü, konserlere götürdü. Kendisi de biraz klarnet çaldı" dedi.



Sinema dışında da onlarca konçerto, fanfar ve senfonik eser besteleyen Williams, Boston Pops Orkestrası’nın müzik direktörlüğünü yaparak klasik dünyada da saygınlık kazandı.

YENİ KONSER İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

Usta besteci şimdi, eserlerinin yeniden düzenlendiği “John Williams Reimagined” adlı konser için hazırlık yapıyor. Flüt, çello ve piyano için uyarlanan Star Wars ve Schindler’s List gibi unutulmaz parçalar, 27 Ekim’de Londra Cadogan Hall’da seslendirilecek.