Ege Denizi'nde deprem alarmı: Türkiye'deki fayları tetikler mi?

Ege Denizi, 06.19'da Girit Adası açıklarında yaşanan 6 büyüklüğündeki depremle bir kez daha sarsıldı. Türkiye’nin batı kıyılarında hissedilen sarsıntı, özellikle Yunanistan’a yakın adalar ve kıyı kentlerinde de endişe yarattı.



Yerin 17 kilometre altında meydana gelen deprem Muğla, Denizli, İzmir, Aydın ve Antalya'da hissedildi.



Depremin merkez üssünün deniz altında olması, zararın boyutlarını tam olarak ölçmeyi güçleştirirken, akıllara kritik sorular geldi: Bu sarsıntı bölgede daha büyük depremlerin habercisi olabilir mi? Yunanistan’ın sismik kırılganlığı ne durumda? Ve iki ülkeyi de etkileyebilecek ortak fay hatları yeni bir tehlikenin eşiğinde mi?

"GEÇİCİ BİR ETKİNLİK ARTIŞI"



Deprem uzmanları ve sismologlar bu soruları NTV için yanıtladı.



Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şerif Barış, son depremi yorumladı.



Barış, deprem etkinliğinin zaman zaman artıp zaman zaman azalabileceğini ve bunun sismolojik açıdan normal bir durum olduğunu vurgulayarak, "Bu geçici bir etkinlik artışı, aslında olağan bir durum. Anlamına gelince, bu bölge sürekli bu büyüklüklerde deprem üreten ve daha büyük bir deprem üretme potansiyeli olan bir yer." ifadelerini kullandı.

