Ege Denizi’nde Yunanistan’ı alarma geçiren sismik hareketlilik
Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki turistik Santorini Adası’ndaki yanardağda ani sismik hareket gözlendiği bildirildi. Gelişme üzerine komşuda önlemler artırıldı. Yaşanan sismik hareketliliğin 13 yıl önceki aktivite ile benzerlik gösterdiği, şu an için endişe verici bir durum olmadığı belirtildi.
Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki Santorini Adası’ndaki yanardağda, son dönemde sismik volkanik hareketlilikte artış gözlemlendiği bildirildi.
Sismik hareketliliğin, 2012’de yaşanan aktiviteyle benzerlik gösterdiği belirtildi.
Bilim insanları şu an için endişe verici bir durum olmadığını ifade ediyor.
ÖNLEMLER ARTIRILACAK
Gelişme üzerine Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Vassilis Kikilias başkanlığında bir heyet kuruldu.
Bilim insanları ile merkezi ve yerel yönetim temsilcilerinin yer aldığı heyet, bu konuda bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıdan adadaki sivil koruma önlemlerinin artırılması kararı çıktı.
2012’DE NE OLMUŞTU?
Santorini Adası’nda 2012 yılında sismik aktivite artmıştı.
Hareketlilik 14 ay boyunca sürmüştü. Söz konusu zaman zarfı boyunca herhangi bir volkanik patlama yaşanmamıştı.
MÖ 1600’DE PATLAMA OLDU
Volkanik bir ada olan Santorini’de en son MÖ 1600 yıllarında patlama oldu.
Bu patlamanın ardından, adanın 73 kilometrekarelik bölümü sular altında kaldı.
Santorini’den teknelerle ulaşılan, bir kısmının su altında kalmasıyla adadan ayrışan Santorini Kalderası, turistlerin ziyaret ettiği alanlardan biri oldu.
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