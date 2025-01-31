Ege Denizi’nde Yunanistan’ı alarma geçiren sismik hareketlilik

Yunanistan ’ın Ege Denizi’ndeki Santorini Adası’ndaki yanardağda, son dönemde sismik volkanik hareketlilikte artış gözlemlendiği bildirildi. Sismik hareketliliğin, 2012’de yaşanan aktiviteyle benzerlik gösterdiği belirtildi. Bilim insanları şu an için endişe verici bir durum olmadığını ifade ediyor.

ÖNLEMLER ARTIRILACAK



Gelişme üzerine Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Vassilis Kikilias başkanlığında bir heyet kuruldu.



Bilim insanları ile merkezi ve yerel yönetim temsilcilerinin yer aldığı heyet, bu konuda bir toplantı gerçekleştirdi.



Toplantıdan adadaki sivil koruma önlemlerinin artırılması kararı çıktı.

2012’DE NE OLMUŞTU?



Santorini Adası’nda 2012 yılında sismik aktivite artmıştı.



Hareketlilik 14 ay boyunca sürmüştü. Söz konusu zaman zarfı boyunca herhangi bir volkanik patlama yaşanmamıştı.