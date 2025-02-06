Ege'de deprem fırtınası sürüyor: Bu sabah 4,0 üzeri 8 deprem daha oldu
Ege Denizi beşik gibi! Yunanistan’ın Santorini Adası çevresinde başlayan sismik hareketlilik sürüyor. Bölgede 26 Ocak’tan bu yana gerçekleşen deprem sayısı bini geçti. Bugün 4,0'ün üzerinde 8 deprem meydana geldi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, uzmanların görüşlerine dayanarak Ege'deki sismik hareketliliğe ilişkin bugün, düne göre daha iyimser olduklarını belirtti.
Ege Denizi deprem fırtsınası şiddetlenerek devam ediyor.
Yunanistan’ın ünlü Santorini Adası’nın kuzeydoğu bölgesinde yaşanan depremler aralıksız sürüyor.
Bölgede bugün de çok sayıda sarsıntı kaydedildi. Bugün gece yarısından itibaren büyüklüğü 4,0 ve üzerinde olan 8 deprem meydana geldi. Dün akşam ise 4,8 ve 5 büyüklüğünde yeni depremler yaşandı.
MİÇOTAKİS: DNÜNE GÖRE DAHA İYİMSERİZ
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığında, yetkililer ve uzmanların bulunduğu Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğe ilişkin toplantıya katıldı.
Toplantıda durum değerlendirmesi yapan Miçotakis, genel olarak hareketli bir sismik yapıya sahip olan Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nın uzmanlar için jeolojik bir "atölye" niteliğinde olduğunu söyledi.
Miçotakis, uzmanların son durum hakkındaki sunumlarını dinleyerek, uyarılara kulak vermenin önemine işaret etti.
Sunumlara atıfta bulunan Miçotakis, "Bugün, düne göre daha iyimseriz. Öte yandan vurgulamak isterim ki depremler tabii ki öngörülebilir değildir." diye konuştu.
Miçotakis, şu an sürekli sallanan bir Santorini'de bulunmanın adalılarda neden olduğu endişeyi anladığını dile getirerek, "Lütfen soğukkanlı ve yetkililerle işbirliği içinde olsunlar." dedi.
28 OCAK İTİBARİYLE 938 DEPREM OLDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 28 Ocak'tan dün saat 16.00'ya kadar olan süreçte, Ege Denizi'nde 938 deprem kayıtlara geçti.
Büyüklüğü 1'den küçük 1, 1-2 arası 110, 2-3 arası 337, 3-4 arası 414 ve 4-5 arası 75, 5-6 arası 1 sarsıntı yaşandı.
SANTORİNİ’DE DEPREMDEN KAÇIŞ
Santorini Adası ve çevresinde yaşaşan depremler nedeniyle halkın büyük çoğunluğu önlem amaçlı adayı hava ve deniz yoluyla terk etti.
Bilet fiyatları tavan yaptı, liman ve havalimanında uzun kuyruklar oluşunca ek seferler konuldu.
Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya Adaları’nda eğitime cumaya kadar ara verildi.
AFAD VE MTA'DAN VOLKANİK HAREKET UYARISI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Yunanistan Santorini Adası'ndaki depremlere ilişkin ortak ön değerlendirme raporu yayımladı. Raporda, sismik hareketlerin, olası bir volkanik harekete yol açabileceği uyarısında bulunuldu.
Raporda, Ege'de, Santorini Adası ve civarında meydana gelen ve 28 Ocak'tan itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısının çarşamba günü itibarıyla 900'ün üzerine çıktığı dile getirildi. Raporda, "Devam eden sismik aktivitenin, olası bir volkanik hareketliliğe yol açma ihtimali bulunmaktadır" ifadesi yer aldı. Tsunami gibi tehlikelerin etkilerinin, Türkiye'ye kadar ulaşabileceğini de belirtildi.
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