Ege'de deprem fırtınası sürüyor: Bu sabah 4,0 üzeri 8 deprem daha oldu

Ege Denizi deprem fırtsınası şiddetlenerek devam ediyor.



Yunanistan’ın ünlü Santorini Adası’nın kuzeydoğu bölgesinde yaşanan depremler aralıksız sürüyor.



Bölgede bugün de çok sayıda sarsıntı kaydedildi. Bugün gece yarısından itibaren büyüklüğü 4,0 ve üzerinde olan 8 deprem meydana geldi. Dün akşam ise 4,8 ve 5 büyüklüğünde yeni depremler yaşandı.

MİÇOTAKİS: DNÜNE GÖRE DAHA İYİMSERİZ Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığında, yetkililer ve uzmanların bulunduğu Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğe ilişkin toplantıya katıldı.



Toplantıda durum değerlendirmesi yapan Miçotakis, genel olarak hareketli bir sismik yapıya sahip olan Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nın uzmanlar için jeolojik bir "atölye" niteliğinde olduğunu söyledi.



Miçotakis, uzmanların son durum hakkındaki sunumlarını dinleyerek, uyarılara kulak vermenin önemine işaret etti.



Sunumlara atıfta bulunan Miçotakis, "Bugün, düne göre daha iyimseriz. Öte yandan vurgulamak isterim ki depremler tabii ki öngörülebilir değildir." diye konuştu.



Miçotakis, şu an sürekli sallanan bir Santorini'de bulunmanın adalılarda neden olduğu endişeyi anladığını dile getirerek, "Lütfen soğukkanlı ve yetkililerle işbirliği içinde olsunlar." dedi.

28 OCAK İTİBARİYLE 938 DEPREM OLDU Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 28 Ocak'tan dün saat 16.00'ya kadar olan süreçte, Ege Denizi'nde 938 deprem kayıtlara geçti.



Büyüklüğü 1'den küçük 1, 1-2 arası 110, 2-3 arası 337, 3-4 arası 414 ve 4-5 arası 75, 5-6 arası 1 sarsıntı yaşandı.

SANTORİNİ’DE DEPREMDEN KAÇIŞ



Santorini Adası ve çevresinde yaşaşan depremler nedeniyle halkın büyük çoğunluğu önlem amaçlı adayı hava ve deniz yoluyla terk etti.



Bilet fiyatları tavan yaptı, liman ve havalimanında uzun kuyruklar oluşunca ek seferler konuldu.



Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya Adaları’nda eğitime cumaya kadar ara verildi.

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