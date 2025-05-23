Ege'de depremin ayak sesleri: Tsunami riski canlı

Yer Fizikçisi ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, ntv.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

Ercan, Girit'te meydana gelen depremin Güney Ege dalma-batma kuşağına ait olduğunu belirterek bu tür depremlerin büyüklüğünün 7 ila 7.5 arasında değişebileceğini ve bu büyüklükteki sarsıntıların tsunami riski taşıdığını belirtti.

DEPREM DEĞİL TSUNAMİ CAN ALDI



Ercan, geçmişte Ege’de yaşanan tsunamilerin 5 ila 10 bin kişinin hayatına mal olduğunu vurguladı. Tsunamilerin yalnızca Ege Adaları'nı değil, Yunanistan ve Anadolu kıyılarını da etkileyebileceğini ifade etti.

Ercan, Ege Denizi'ndeki hareketliliğin ardından Türkiye ile Yunanistan arasında bir kırık söz konusu olmadığını aktardı.

BİR HAFTADA İKİ TSUNAMİ UYARISI

Yunan basınında yer alan haberlerde, Yunanistan kıyılarında depremin ardından tsunami uyarıları yapıldığı aktarıldı.

Yetkililer bölge sakinlerini "kıyıdan uzaklaşıp daha yüksek bir yere gitmeleri" yönünde uyardı. Sarsıntı, İsrail ve Mısır'a kadar ulaştı ve ada için bir haftada ikinci kez tsunami uyarısı verilmesine neden oldu.

GÖZLER SANTORİNİ'YE ÇEVRİLDİ



Yunanistan'ın etkilendiği son deprem aynı zamanda Santorini'de geçtiğimiz aylarda yaşanan sismik krizi akıllara getirdi. Gözler, geçtiğimiz aylarda hareketlilik yaşanan Santorini Yanardağı'na çevrildi.



Profesör Doktor Ercan, bu konuda ise Santorini dolayında olan depremlerin yanardağ etkinliğine bağlı olarak oluştuğunu vurguladı. Ercan, bu depremlerin, Afrika levhasının Ege Denizi altına dalması sonucu oluşan volkanik etkinliklerle ilişkili olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'DEKİ FAY HATLARINI TETİKLEDİ Mİ?



Ege Denizi'ndeki depremin Türkiye'deki fay hatlarına etkisi olup olmayacağı da son günlerin merak konusu.



Türkiye’deki fay hatlarının etkilenip etkilenmeyeceği sorusuna da yanıt veren Ercan, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ancak birinci dereceden tehdit altında olmadığını söyledi.



Türkiye'nin birinci dereceden bir deprem ülkesi olmadığını aktaran Ercan, 8 şiddetinden büyük bir deprem beklemediğini vurguladı.



Konya’da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin Tuz Gölü kırığıyla ilgili olduğunu, bu hattın en fazla bu büyüklükte depremler üretebileceğini ifade etti. Artçıların ya da ardışık depremlerin, bölgedeki deprem çekincesini artırmadığını da sözlerine ekledi.

EGE TARİHİNE DAMGA VURAN TSUNAMİLER

Ege tarihinin en büyük doğa olaylarından biri olarak kayda geçen Santorini patlaması, yalnızca Ege’yi değil, tüm Akdeniz’i etkiledi.



Patlama sonrası oluşan dev tsunamiler, özellikle Girit Adası’nda Minos uygarlığını yok olma noktasına getirdi. Arkeolojik bulgular, bu felaketin binlerce kişinin ölümüne neden olduğunu gösteriyor.

GİRİT'İ DAHA ÖNCE TSUNAMİ VURMUŞ

Temmuz 365’te Girit açıklarında meydana gelen yaklaşık 8.5 büyüklüğündeki deprem, tüm Doğu Akdeniz’i sarstı.

Depremin hemen ardından oluşan tsunami, Girit kıyılarını ve İskenderiye’yi vurdu. Roma İmparatorluğu topraklarında bile etkileri hissedilen tsunami, on binlerce kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı.

EGE'DE TSUNAMİ RİSKİ HALA CANLI



Yer bilimcilere göre Ege Denizi’ndeki dalma-batma zonu hâlâ aktif. Özellikle Girit civarında yaşanabilecek 7 büyüklüğünü aşan depremlerin ardından tsunami oluşma olasılığı oldukça yüksek.

Bu nedenle kıyı yerleşimlerinde erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi hayati önem taşıyor.