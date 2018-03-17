Ege Denizi'nde kaçak göçmen taşıyan botun batması sonucu 15 kişinin hayatını kaybetti.
Yunan basınına göre, Didim yakınlarındaki Eşek (Agothinisi) Adası açıklarında yaklaşık 20 kişiyi taşıyan botun batması sonucu biri kadın, beşi çocuk toplam 15 kişinin cesedine ulaşıldı.
Yunan Sahil Güvenliği ve AB sınır koruma ajansı FRONTEX'e bağlı gemi ve helikopterlerle yürütülen arama kurtarma çalışmalarında üç kişinin sağ olarak kurtarıldığı kaydedildi.
Kayıp kişilere ulaşmak için batan bota ulaşılmaya çalışıldığı ifade edildi.