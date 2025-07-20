Ege'de göçmenleri taşıyan tekne kayalıklara çarptı: Bir kişi öldü

Yunanistan'a geçmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Eşek Adası yakınlarındaki kayalıklara çarpması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Yunan Sahil Güvenlik Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, Eşek Adası açıklarındaki kayalıklara çarptı.



Kazanın ardından kayalıklarda baygın bulunan düzensiz göçmen, Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterle Sisam Adası'na götürüldü. Sisam Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde kazazedenin hayatını kaybettiği tespit edildi.



Kazadan kurtulan 27 düzensiz göçmen de Sisam Adası'na götürülerek emniyet birimlerine teslim edildi.

