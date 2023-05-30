Ege'de tansiyon düşüren adımlar: Türkiye ve Yunanistan, tatbikat yerine eğitim yapma kararı aldı

Türkiye'nin Kahramanmaraş kentinde meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ardından Ankara-Atina hattında ilişkiler normalleşme sürecine girmişti.
İlişkilerin pozitif gündemle geliştirilmesine yönelik karşılıklı birer adım daha atıldı. Yunanistan, her sene gerçekleştirdiği Kataigis Tatbikatı'nın yerine küçük çaplı bir eğitim yaparken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de Denizkurdu Tatbikatı'nın yerine taktik eğitimler gerçekleştireceğini duyurdu.
Daha önce, tatbikata tüm deniz unsurları ve binlerce personel katılıyordu.
BAKAN AKAR ÇAĞRI YAPMIŞTI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, turizm sezonu boyunca iki ülke arasında gerçekleştirilen tatbikatların durdurulması konusunda bir centilmenlik anlaşmasının uygulanmasını ve hatta sürenin uzatılmasını talep etmişti. Son karşılıklı adımlar, bu yönde ilerleme sağlandığını gösterdi.
Diğer taraftan, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, 6 Şubat depremleri sonrasında Bakan Akar'ın daveti üzerine nisan ayının başında Hatay'ı ziyaret etmişti.
İki bakanın deprem bölgesindeki görüşmesinden sonra, iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda anlaşıldığı açıklanmıştı.