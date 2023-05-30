Ege'de tansiyon düşüren adımlar: Türkiye ve Yunanistan, tatbikat yerine eğitim yapma kararı aldı

Türkiye'nin Kahramanmaraş kentinde meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ardından Ankara-Atina hattında ilişkiler normalleşme sürecine girmişti.

İlişkilerin pozitif gündemle geliştirilmesine yönelik karşılıklı birer adım daha atıldı. Yunanistan, her sene gerçekleştirdiği Kataigis Tatbikatı'nın yerine küçük çaplı bir eğitim yaparken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de Denizkurdu Tatbikatı'nın yerine taktik eğitimler gerçekleştireceğini duyurdu.

Daha önce, tatbikata tüm deniz unsurları ve binlerce personel katılıyordu.

