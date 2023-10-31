"Eğik kule" gereğinden fazla eğildiği için kapatılacak

Yapımı 1372'de tamamlanan ve 55 metre yüksekliğindeki Pisa Kulesi'nin eğimi 3,9 derece. Garisenada da 4 derecelik bir eğime sahip.



Garisenda'daki eğimin 14. yüzyıldaki zemin çökmesinden kaynaklandığı düşünülüyor.



Bologna Üniversitesi'nden bilim insanları kulede çatlak olup olmadığına bakmak ve kaymayı takip etmek için sensörler yerleştirdi. Ayrıca yapı daha güvenli hale getirilmek için yeni malzemelerle desteklenecek.



Öte yandan ziyaretçilerin çıkmasına izin verilen Asinelli kulesi de güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.



EDEBİ ESERLERDE DE YER EDİNDİ

Şehrin girişinde yer alan Garisenda ve Asinelli'nin isimleri, onları inşa eden rakip ailelerden geliyor.



60 metre olarak inşa edilen Garisenda, eğilmeye başladıktan sonra 14. yüzyılda 48 metreye alçaltıldı.



Öte yandan Garisenda Kulesi, birçok yazarın eserinde de adından söz ettirdi. İtalyan yazar Dante Alighieri'nin, "İlahi Komedya" ve "Rime"de birkaç yerde bahsettiği, Britanyalı yazar Charles Dickens'ın da "İtalya'dan Resimler" adlı eserinde kule hakkında yazdığı görüldü.



Alman yazar Johann Wolfgang von Goethe de "İtalya Seyahati" adlı kitabında Garisenda'dan bahsetmişti.