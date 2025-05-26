Eğitimde Estonya modeli: Finlandiya'yı geride bıraktı

Avrupa'nın yeni eğitim gücü olarak görülen Estonya'da, öğrencilerden düzenli olarak sınıfta telefonlarını kullanmaları isteniyor.

Ayrıca öğrencilerin, eylül ayından itibaren kendilerine ait yapay zeka hesapları olacak.

Nüfusu 1,4 milyon olan küçük Baltık ülkesi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün uluslararası öğrenci değerlendirme programında (Pisa) yakın komşusu Finlandiya'yı geride bırakarak Avrupa'nın en iyi performans gösteren ülkesi oldu.



2022'de yapılan ve sonuçları bir yıl sonra yayınlanan en son Pisa turunda Estonya matematik, fen ve yaratıcı düşünme alanlarında Avrupa birincisi, okuma alanında ise İrlanda'nın ardından ikinci oldu.

Eskiden Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Estonya, şimdi çok daha büyük nüfusa ve daha büyük bütçelere sahip ülkeleri geride bırakıyor.



The Guardian gazetesine göre Estonya'nın başarısının birçok nedeni var ancak dijital olan her şeyi kucaklaması onu diğerlerinden ayırıyor.

BAZI AVRUPA ÜLKELERİ YASAKLADI

İngiltere ve diğer bazı ülkeler konsantrasyon ve ruh sağlığına zarar verdiği endişesiyle okullarda telefon kullanımını kısıtlarken, Estonya'daki öğretmenler öğrencileri telefonlarını bir öğrenme aracı olarak kullanmaları için aktif bir şekilde teşvik ediyor.

Şimdi Estonya, öğrencileri ve öğretmenleri “dünya standartlarında yapay zeka araçları ve becerileri” ile donatacağını söylediği AI Leap adlı ulusal bir girişim başlatıyor.

Estonya'yı okullarda yapay zeka için bir test ortamı haline getirecek olan OpenAI ile lisans görüşmeleri yapılıyor. Amaç, 2027 yılına kadar 58 bin öğrenci ve 5 bin öğretmen için en üst düzey yapay zeka öğrenme araçlarına ücretsiz erişim sağlamak.

Öğretmenler teknoloji konusunda eğitilecek, kendi kendine öğrenme ve dijital etiğe odaklanılacak ve eğitimde eşitlik ve yapay zeka okuryazarlığına öncelik verilecek. Yetkililer bunun Estonya'yı “sadece en çok teknolojiye doymuş değil, en akıllı yapay zeka kullanan uluslardan biri” haline getireceğini söylüyor.

"TOPLUM ÇOK DAHA YATKIN"



Estonya'nın eğitim ve araştırma bakanı Kristina Kallas, bu hafta Eğitim Dünyası Forumu için Londra'ya yaptığı ziyaret sırasında şunları söyledi: "Avrupa ülkelerinin çoğunun ekranlar, cep telefonları ve teknoloji konusunda şüpheci ve dikkatli olduğunu biliyorum. Estonya örneğinde ise toplum genel olarak dijital araç ve hizmetleri kullanmaya çok daha açık ve yatkın. Öğretmenler de farklı değil."



Kallas, Estonya'daki okullarda cep telefonu yasağı olmadığını söyledi. Aksine, akıllı telefon Estonya'nın son derece başarılı dijital eğitim politikasının bir parçası olarak görülüyor. “Dürüst olmak gerekirse herhangi bir sorun duymadım” diyen Kallas, "Okullar, yerel düzeyde takip edilen kuralları belirliyor. Cep telefonlarını öğrenme amaçlı kullanıyoruz" diye ekledi.



Kallas, ekim ayında yapılacak yerel seçimlere işaret ederek: "16 yaşındakiler oy kullanabiliyor ve cep telefonları aracılığıyla online olarak oy kullanabiliyorlar. Dolayısıyla, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek, seçime katılmak, bilgi edinmek ve siyasi platformları analiz etmek için cep telefonlarını kullanmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.