Eğitimde tatil takvimi değişebilir: Dünyada örnekleri nasıl?

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 25 Kasım 20225 tarihinde Mardin ziyareti kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ara tatil uygulaması ve öğrencilerin tatil dönüşü yaşadığı uyum sorunlarına değinen Tekin, uygulamanın önümüzdeki yıl kaldırılabileceğine işaret etti.

Bakan Tekin, konuya ilişkin değerlendirmesinde velilerden yoğun talep geldiğini belirtti.

Özellikle çalışan ebeveynlerin ara tatil dönemlerinde sorun yaşadıklarını ifade eden Tekin, "Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Öğretmenlerimiz ara tatil sonrası 'çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor' diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye'de ara tatil düzenlemesi tartışılırken, dünya genelinde okul başlangıç ve bitiş tarihleri ile tatil süreleri ülkelerin kültürel ve coğrafi koşullarına göre değişiklik gösteriyor.

ABD'DE EĞİTİM YILI HAZİRANDA SONA ERİYOR

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) öğrenciler yılda 180 gün okula gidiyor. Eylül ayında başlayan akademik yıl haziran ayına kadar devam ediyor. Eğitim yılı, kuruma bağlı olarak dört dönem veya iki sömestr şeklinde ayrılıyor.

Öğrenciler genellikle aralık, şubat ve nisan aylarında tatil yapıyor. Okul günü yaklaşık 07.30'da başlayıp 14.30'da sona eriyor.

Eğitim sistemi 11 yıllık zorunlu eğitimi öngörse de çoğunluk 12 yılda mezun oluyor. Ortalama sınıf mevcudu ise 23 öğrenciden oluşuyor.

Kuzey yarım kürede yer alan ülkede yaz tatili haziran ayından ağustos sonuna kadar sürüyor.

AVUSTRALYA'DA YAZ TATİLİ ARALIKTA BAŞLIYOR

Güney yarım kürede bulunan Avustralya'da öğrenciler yılda 200 gün okula devam ediyor. Okul yılı ocak ayı sonunda başlayıp aralık ayı ortasında bitiyor.

Mevsimsel fark nedeniyle yaz tatili aralık ortasından ocak sonuna kadar sürüyor. Eğitim yılı, her biri 9 ila 11 hafta süren dört döneme ayrılıyor ve dönemler arasında ikişer haftalık tatiller bulunuyor.

Okul günü 09.00 ile 15.30 arasında sürerken öğle yemeği okulda yeniyor. Zorunlu eğitim en az 11 yıl olmakla birlikte öğrenciler genellikle 12 yıl eğitim alıyor. Sınıf mevcutları ortalama 24 kişiden oluşuyor.

Avustralya müfredatında derslerin entegre edilmesi yöntemi uygulanıyor.

Örneğin, mercan resifleri konusu işlenirken sadece fen bilgisi dersiyle sınırlı kalınmıyor; matematik dersinde ölçümler yapılıyor ve dil dersinde konuyla ilgili raporlar yazılarak disiplinler arası bir yaklaşım izleniyor.

BİRLEŞİK KRALLIK'TA ÜÇ ARA DÖNEM UYGULAMASI

Birleşik Krallık'ta akademik yıl eylül başında başlayıp temmuz sonunda tamamlanıyor. Eğitim yılı sonbahar (eylül-aralık), ilkbahar (ocak-Paskalya) ve yaz (nisan-temmuz) olmak üzere üç döneme ayrılıyor.

Dönemler arasında Noel ve Paskalya tatillerinin yanı sıra ara dönem tatilleri de bulunuyor.

İlkokullarda dersler genellikle 09.00-15.00 saatleri arasında yapılırken, lise öğrencileri kuruma göre değişmekle birlikte 08.30-16.00 saatleri arasında eğitim görüyor.

ÇİN'DE YAZ TATİLİ DERS ÇALIŞARAK GEÇİYOR

Kuzey yarım küredeki Çin'de okul yılı eylül başında başlayıp temmuz ortasına kadar sürüyor. Yaz tatilleri genellikle yaz okullarıyla veya giriş sınavlarına hazırlıkla değerlendiriliyor.

Okul günü 07.30'dan 17.00'ye kadar sürüyor ve iki saatlik bir öğle arası veriliyor. Dokuz yıllık zorunlu eğitimin ardından lise eğitimi zorunlu olmasa da yaygın olarak tercih ediliyor.

Sınıf mevcutlarının yaklaşık 30 kişi olduğu ülkede, ders kitapları Çin'in birliği, geçmiş başarıları ve geleceği üzerine kurgulanıyor.

Matematik öğretiminde, öğrenci konuyu tam olarak kavrayana kadar tekrar yapılmasına dayalı bir yöntem izleniyor.

Yaklaşık 20 yıldır müfredatta yaratıcılığı ve inovasyonu artırmaya yönelik reformlar uygulanıyor.

ALMANYA'DA UYGULAMA NASIL?

Almanya'da okul yılı ağustos veya eylül ayında başlayıp haziran ayında sona eriyor. Zorunlu eğitimin ilk aşaması olan "Grundschule" (ilkokul) 6 yaşında başlıyor ve dört yıl sürüyor.

Bu aşamadan sonra öğrenciler akademik performanslarına göre "Hauptschule", "Realschule" veya "Gymnasium" adı verilen farklı ortaöğretim kurumlarına yönlendiriliyor. Sistem; akademik disiplin, mesleki eğitim ve yükseköğretime geçiş odaklı bir yapı sergiliyor.

FRANSA'DA DA STANDART UYGULAMA

Fransa'da okul günü 08.00-16.00 saatleri arasında sürüyor; çarşamba ve pazar günleri tam gün, cumartesi günleri ise yarım gün tatil yapılıyor. Devlet okullarında iki saatlik öğle molası veriliyor.

6-18 yaş arası eğitimin zorunlu olduğu ülkede sınıf mevcutları ortalama 23 kişiden oluşuyor. Üniforma zorunluluğu bulunmamakla birlikte dini simge taşıyan kıyafetler yasaklanmış durumda.

Akademik yıl eylül-temmuz arasında devam ediyor ve yedişer haftalık dört dönemden oluşuyor; dönem aralarında bir veya iki haftalık tatiller veriliyor.

İRAN'DA GEZİCİ KÜTÜPHANELER HİZMET VERİYOR

İran'da eğitim yılı eylül ayından haziran ayına kadar 10 ay sürüyor. Sınıf mevcutları ortalama 27 kişiden oluşuyor. 5-18 yaş aralığında kız ve erkek öğrenciler ayrı eğitim görüyor; kız öğrencilere kadın öğretmenler, erkek öğrencilere ise erkek öğretmenler ders veriyor.

Üniversite düzeyinde karma eğitim uygulanıyor. İlkokulda hijyen, temel matematik, fen ve okuma becerileri öğretiliyor.

Kırsal bölgelerdeki okullara ulaşmak için gezici kütüphaneler kullanılıyor; otobüslerle 40 farklı okuldaki 4 binden fazla çocuğa kitap ulaştırılıyor.

JAPONYA'DA ÜNİFORMA KURALLARI SIKI

Japonya'da akademik yıl nisan ayında başlayıp ertesi yılın mart ayında sona eriyor ve üç dönemden oluşuyor. Yaz, kış ve bahar tatilleri uygulanıyor.

Öğrencilerin üniforma giymesi zorunlu tutulurken saç şekli, ayakkabı, çorap, etek boyu ve aksesuar kullanımı konusunda katı kurallar uygulanıyor.

Sınıf mevcutları yaklaşık 29 kişiden oluşuyor. Müfredatta akademik derslerin yanı sıra sağlık, disiplin, nezaket ve ekolojik sorumluluk gibi konuları içeren ahlak eğitimi de veriliyor.

NİJERYA'DA ÜÇ SÖMESTİR UYGULAMASI

Nijerya'da okul yılı ocak ayından aralık ayına kadar devam ediyor ve üç sömestirden oluşuyor; her sömestir arasında bir ay tatil veriliyor.

Üniforma zorunluluğunun yanı sıra saç ve takı konusunda kurallar uygulanıyor. Sınıf mevcutlarının yaklaşık 40 kişi olduğu ülkede Hausa, Yoruba veya İbo dillerinden biri ile matematik, İngilizce, sosyal bilgiler, beden eğitimi, din kültürü, tarım ve ev ekonomisi dersleri veriliyor.

RUSYA'DA 1'DEN 10'A KADAR AYNI SINIFTA EĞİTİM

Rusya'da okul yılı eylül ayından mayıs ayına kadar sürüyor. Dersler 08.30-15.00 saatleri arasında yapılıyor. Öğrenciler 1. sınıftan 10. sınıfa kadar aynı sınıf arkadaşlarıyla eğitim görüyor.

Üniforma zorunluluğu bulunuyor ve sınıf mevcutları yaklaşık 16 kişiden oluşuyor. Zorunlu eğitim 10. sınıfa kadar devam ederken, 11. ve 12. sınıflarda öğrenciler mesleki eğitime veya üniversite sınavlarına hazırlığa yöneliyor.

GÜNEY KORE'DE İKİ SÖMESTİR VAR

Güney Kore'de akademik yıl mart ayında başlayıp şubat ayında sona eriyor ve iki sömestirden oluşuyor. Okul günü 08.00-16.00 saatleri arasında olsa da öğrenciler akşam saatlerine kadar okulda kalabiliyor.

Öğrenciler okuldan ayrılmadan önce sınıflarını temizliyor. Öğretmenler gün içinde sınıf değiştirirken öğrenciler genellikle aynı derslikte kalıyor.

Sınıf mevcutları yaklaşık 30 kişiden oluşuyor. Akşam 17.00'den sonra öğrenciler etüt çalışmaları veya diğer aktiviteler için eğitimlerine devam ediyor. 3. sınıftan itibaren haftada iki saat İngilizce eğitimi veriliyor.

SUUDİLER DİNİ TAKVİMLERE GÖRE DÜZENLİYOR

Suudi Arabistan'da okul yılı eylül ayından mayıs ayına kadar sürüyor; haziran, temmuz ve ağustos aylarında uzun yaz tatili yapılıyor. Eğitim sistemi ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç kademeden oluşuyor.

6-15 yaş arası zorunlu eğitimde Arapça, İslami ilimler, matematik ve fen dersleri veriliyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini günlerde tatil yapılıyor. Son yıllarda yapılan düzenlemelerle her iki cinsiyetin de eğitim sisteminden eşit şekilde yararlanması teşvik ediliyor.