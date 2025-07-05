Eğriboz Adası’nda orman yangını: 2 köy tahliye edildi

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın yakınlarındaki Eğriboz (Evia) Adası’nda çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın sebebiyle iki köyün tahliye edildiği açıklandı.

Atina’nın doğusundaki adanın güneyinde devam eden yangını söndürmek için 46 yangın söndürme aracı ile beş hava aracı bölgeye gönderildi. Yangın söndürme çalışmalarına 160’tan fazla itfaiye personelinin katıldığı belirtildi.



Yangının cuma günü geç saatlerde başladığı Eğriboz Adası, şiddetli rüzgarlar sebebiyle orman yangınları konusunda yüksek uyarı verilen pek çok bölgeden biriydi. Yetkililer, yangının başlamasının ardından bugün erken saatlerinde Tsakeoi ve Limnionas köyleri için tahliye emri verdi.



“GİRİT’TEKİ YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA”



Yunanistan’ın Girit Adası’nda çarşamba günü başlayan yangına ilişkin açıklama yapan bir itfaiye yetkilisi ise aralarında turistlerin de olduğu binlerce kişinin tahliye edilmesine yol açan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisini verdi.



Yunanistan ana karasındaki Halkidiki ilinin Plana bölgesinde çıkan yangına da itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.



Mora Yarımadası'ndaki Messinia ve Arhea Olimpia bölgelerinde de yangın çıktı. Başkent Atina'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Koropi'de öğle saatlerinde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Yangının yerleşim birimlerine sıçraması sonucu ilk tespitlere göre 10'a yakın ev yandı.



Ülkede etkili olan şiddetli rüzgar ve yüksek hava sıcaklıklarının yangın tehlikesini artırması nedeniyle Sivil Koruma Genel Sekreterliği, vatandaşlardan yangın olasılığına karşı hazırlıklı olmasını istedi.



Yunanistan Meteoroloji Müdürlüğü, ülkedeki hava sıcaklıklarının bugün 38 dereceye kadar yükselebileceği uyarısında bulundu.

