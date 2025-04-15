Egzotik kedi ticareti çetesi çökertildi: Sosyal medyada 2 milyon TL'ye leopar satıyorlar

İspanya’nın Mallorca Adası’nda egzotik kedi ticareti yaptığı öne sürülen bir çift, İspanyol Sivil Muhafız polisinin düzenlediği operasyonla tutuklandı. Çiftin, aralarında beyaz kaplanlar, pumalar ve bulutlu leopar gibi koruma altındaki türlerin de bulunduğu nadir kedileri besleyip sosyal medya aracılığıyla sattığı belirlendi.



Polisin çiftin evine düzenlediği baskında 19 kedi ele geçirildi. Kurtarılan hayvanlar arasında bir karakal, iki serval ve 16 melez kedi bulunuyor. Hayvanlar geçici olarak Mallorca’daki Son Servera Safari Hayvanat Bahçesi’ne yerleştirilirken, ilerleyen günlerde Alicante yakınlarındaki bir kurtarma merkezine nakledilecek.



Sivil Muhafızlar, bu olayın küresel bir suç örgütünün sadece görünen kısmı olduğunu ifade etti. Yasadışı yollardan Avrupa Birliği’ne sokulan hayvanların çoğunun Rusya, Belarus ve Ukrayna’dan getirildiği, Polonya’nın Belarus sınırından kaçırılarak sahte belgelerle dolaşıma sokulduğu belirtildi.



HAYVANLARIN REKLAMI YAPILIYOR

Yetkililer, çiftin sosyal medya hesaplarının oldukça aktif olduğunu ve farklı ülkelerden insanların bu yolla kendilerine ulaştığını söyledi. Sadece bulutlu leoparın fiyatının 60 bin euro ( Yaklaşık 2 milyon TL) olduğu ve internet üzerinden satışa sunulduğu bildirildi. Aynı hesaplarda sırtlan, çöl vaşağı ve puma gibi diğer hayvanların da reklamı yapıldığı tespit edildi.



Uluslararası Hayvan Refahı Fonu’na (IFAW) göre, Avrupa egzotik yaban hayatı ticaretinin merkezinde yer alıyor ve bu alandaki yasadışı faaliyetler giderek artıyor. Sosyal medyada egzotik hayvanların lüks ve statü göstergesi olarak sunulması da bu talebi körüklüyor.



Ancak uzmanlara göre, bu tür kedilerin bakımının son derece zor olduğu, çok geniş alanlara ihtiyaç duydukları ve saldırgan yapıları nedeniyle hem insanlar hem de diğer hayvanlar için tehlike oluşturdukları vurgulanıyor. Bu nedenle birçok kişi, sahip olduğu hayvanlardan sonradan kurtulmak istiyor.



Bu operasyonun, Mart ayında başlatılan daha geniş çaplı bir soruşturmanın parçası olduğu belirtildi. Aynı soruşturma kapsamında başka bir kişinin de internette egzotik hayvan sattığı gerekçesiyle incelendiği kaydedildi.