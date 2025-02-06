Bir Rus askerinin, değerli Su-25 savaş uçaklarından birine kamyonla çarparak uçağı kullanılamaz hale getirdiği bildirildi.



Kaza, sürücü belgesi olmayan bir askerin, ilhak edilmiş Kırım'da bir Rus kamyonunu sürmeye çalışması sonucu meydana geldi.



Asker, Simferopol'deki bir havaalanında Rusya'ya ait iki askeri jetin park yeri arasında yüksek hızda seyrederken, Su-25 tipi jetle çarpıştı.

4 MİLYON DOLARLIK



Telegram kanallarında, "Savunma Bakanlığı'na verilen zarar yaklaşık 386,8 milyon ruble (yaklaşık 4 milyon dolar) oldu" denildi.



Rus güçleri de kaynakların yetersizliği nedeniyle kendilerine verilen operasyonları gerçekleştiremedi.



Telegram kanallarından alınan habere göre, Rus askerine, bir buçuk yıl denetimli serbestlik süresiyle bir yıl ertelenmiş hapis cezası verildi.

RUS FİLOSU ERİYOR



Bu kayıp, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş boyunca kaybettiği çok sayıda askeri jete eklendi. Rusya'nın hava kuvvetleri, hem dost ateşi durumlarında hem de Ukrayna güçlerinin Putin'in askeri jetlerini düşürmesi sonucunda büyük kayıplar verdi.



Ukrayna'ya tam ölçekli bir işgal başlatılmasından bu yana Rusya, uçak filosunun yaklaşık yüzde 10'unu kaybetti.



Ukrayna, ülkenin savaş çabalarını kolaylaştırmada rol oynayan Rusya'daki tesisleri vurmaya çalışıyor. Bu hedefler arasında havaalanları, askeri tesisler, mühimmat depolarıve petrol rafinerileri yer alıyor.

