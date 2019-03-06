Nobel ödüllü ünlü fizikçi Albert Einstein'ın el yazısıyla yazdığı ve daha önce paylaşılmayan 110 belge ilk kez İsrail'deki Kudüs İbrani Üniversitesi'nde sergilendi.



ABD'de yaşayan Crown Goodman ailesi, Alman fizikçi Eistein'ın kaleme aldığı ve daha önce yayımlanmadığı belirtilen 110 belgeyi Kudüs İbrani Üniversitesi'ne bağışladı.



Einstein'ın 140. doğum günü sebebiyle Kudüs İbrani Üniversitesi'nde ilk kez gün yüzüne çıkarılan belgelerde, ünlü bilim adamının kaleme aldığı bazı bilimsel yazıların yanı sıra 1935'te oğlu Hans Albert'e gönderdiği bir mektup yer alıyor.



İkinci Dünya Savaşından yaklaşık 4 yıl önce, İsviçre'de yaşayan oğluna gönderdiği mektupta Einstein, Avrupa'da yaşanabilecek bir savaştan endişe duyduğunu belirterek, "Almanya'da da işlerin değişmeye başladığına inanıyorum. Birinci Avrupa Savaşının başlamamasını ümit edelim. Alman silahlanması çok tehlikeli olabilir fakat başta İngilizler olmak üzere Avrupa'nın geri kalanı meseleyi ciddiye alıyor." ifadelerine yer veriyor.



Yahudi asıllı Alman fizikçi Albert Einstein, 14 Mart 1879'da Almanya'nın Ulm kentinde doğdu. 20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisi olarak nitelendirilen Einstein, görelilik kuramını geliştirmiş, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarına önemli katkılar sağlamıştı. Kuramsal fiziğe katkılarından ve fotoelektrik etki olayına getirdiği açıklamadan dolayı Einstein, 1921'de Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştü.

