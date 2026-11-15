Eisenkot'tan Netanyahu'ya: İyi numara ama bana sökmez

İsrail yeni hükümetin kurulması için gün sayıyor. Hükümeti kurma görevini alan Gadi Eisenkot ve blokunun kuracağı koalisyon bekleniyor.

Ancak iktidarı bırakmak istemeyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu , Gadi Eisenkot 'u koalisyona ikna etmek için kolları sıvadı. Eisenkot ile görüşen Netanyahu, "ön koşulsuz" masaya oturarak ulusal birlik hükümeti kurması çağrısı yaptı. İsrail'e karşı tehditleri öne sürerek koalisyona ortak olmak istedi.

Netanyahu "Dar görüşlü bir hükümet veya terörizm destekçilerine dayanan bir hükümet bu muazzam zorluğun üstesinden gelemeyecektir, ancak ulusal birlik hükümeti bunu başarabilecek ve bunu zamanında yaparak İsrail'in güvenliğini gelecek yıllar boyunca güvence altına alabilecektir." dedi.

"YARINLAR YOKMUŞCASINA TOPLUMU BÖLÜYOR"

Sosyal medyadan Netanyahu'ya yanıt veren Eisenkot ise koalisyon iddialarına "medya yalanı" dedi. Eisenkot, Likud partisinin ancak kendisinin belirlediği ilkeleri kabul etmesi ve aşırıcı siyasi güçlerden uzak durması halinde, kendi liderliğindeki ulusal acil durum hükümetine katılabileceğini söyledi.

Netanyahu'nun birlik istediğini iddia etmesine rağmen "yarınlar yokmuşçasına toplumu böldüğünü ve kışkırttığını" vurgulayan Eisenkot, "İyi deneme ama bu numaralar bana sökmez. İsrail vatandaşlarına da sökmez." ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET İÇİN 28 GÜNLÜK SÜRE VAR

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde, geçici hükümetin Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bloğu İsrail Meclisindeki 120 sandalyeden 53'ünü kazanmıştı. Yahudi muhalefet partileri 48, Arap partileri ise 19 sandalye elde etmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 8 Kasım'da hükümet kurma yetkisi vermesiyle Eisenkot'a koalisyon hükümeti kurmak için tanınan 28 günlük süre başladı. Bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere 14 gün uzatılabiliyor. İsrail'de hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli Knesset'te en az 61 milletvekilinin güvenoyunu almak gerekiyor.