Ekmek isterken gözlerinden oldu: Filistinli çocuklar açlık savaşında

İsrail'in sınır kapılarını kapatarak karadan yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki sözde insani yardım noktasından yiyecek almaya giden 15 yaşındaki Taha Basim Makadime, görme yetisini kaybetti.



İsrail ordusu, Filistinliler tarafından "ölüm tuzakları" olarak adlandırılan sözde insani yardım noktalarına gıda yardımı almaya gelenleri hedef almayı sürdürüyor. Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, bu noktalarda şu ana kadar 1.700'ü aşkın Filistinli öldürüldü, 12 binden fazla kişi yaralandı.



Savaşta babası ile ağabeyini kaybeden, ailesiyle kuzeyden Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Kampı'na göç etmek zorunda kalan Taha da savaşın küçük mağdurlarından sadece biri.



Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Kavşağı yakınlarında kurulu sözde ABD yardım dağıtım merkezinden yardım almaya çalışırken 27 Temmuz'da başından vurulan Taha gözlerini kaybetti ve 10 kişilik ailesinin 4'üncü özel gereksinimli çocuğu oldu.



ASKERLER DOĞRUDAN ATEŞ AÇTI



Taha, kendisini Netzarim'e gitmeye sevk eden nedeni, "Gazze'de yiyecek yok. Sular kirli, pazarda neredeyse bir şey yok, olan da çok pahal." şeklinde açıkladı.



Netzarim'deki yardım dağıtım noktasına ilk gittiği gün İsrail askerlerinin ona direkt ateş açtığını söyleyen Taha, yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Vurulunca yere yığıldım ve 3 saat yerde kaldım, kimse bana yardım etmedi, hastaneye götürmedi. Sonra tuk tukla El-Avde Hastanesine götürdüler. Avde'den Aksa Şehitleri Hastanesine naklettiler. Orası da yardım merkezlerinden gelen yaralılarla doluydu.



Orada da bekledim. Çekilen filmle başıma isabet eden kurşunun gözlerimde patladığı ortaya çıktı. Kanamam vardı. 4 saat boyunca kanamam oldu ama kimse bana müdahale etmedi, sadece serum taktılar."

