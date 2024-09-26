Ekonomi pandaları vurdu! Masrafları karşılanamadığı için Çin'e geri gönderilecekler

Finlandiya'nın Ahtari Hayvanat Bahçesi, sekiz yıl önce ülkeye getirilen iki dev panda, Lumi ve Pyry'yi Çin'e iade edeceğini açıkladı. Hayvanat bahçesinin yönetim kurulu başkanı, tesisin bakım masraflarını karşılayamadığı için iadenin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Pandalar, 2018 yılında Çin lideri Xi Jinping’in Finlandiya’yı ziyaretinin ardından, hayvanların korunmasına yönelik imzalanan anlaşma çerçevesinde ülkeye getirilmişti.



Ahtari Hayvanat Bahçesi, pandaların 15 yıl kalması öngörülen bir anlaşma ile Çin’den geldiğini belirtirken, iade öncesinde pandaların bir aylık karantinaya alınacağı da ifade edildi.

Hayvanat bahçesi, pandaların bakımı için yıllık 1,5 milyon euroluk bir maliyetle karşı karşıya kaldığını ve bu süreçte toplamda 8 milyon euroluk fazla yatırım yaptığını açıkladı.

PANDEMİ ZİYARETÇİLERİ ENGELLEDİ



Hayvanat bahçesi, pandaların ziyaretçileri Finlandiya'ya çekme umudunu taşırken, pandeminin etkisiyle artan borçlar ve yüksek enflasyon nedeniyle zorluklar yaşadıklarını belirtti. Ayrıca, Finlandiya hükümetinin 2023 yılı için devlet finansmanı taleplerini reddettiği de vurgulandı.



Finlandiya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, pandaların iadesinin hayvanat bahçesinin iş kararı olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkileri etkilemeyeceğini söyledi. Çin Büyükelçiliği ise, iki ülke arasındaki dostane istişareler sonucunda ortak bir karar alındığını açıkladı.

