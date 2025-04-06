Ekonomide Trump kaosu: Otomotiv devi, ABD’ye araç ihracatını askıya aldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan “Kurtuluş Günü”nde açıkladığı geniş kapsamlı yeni gümrük vergisi tariflerinin ekonomide yarattığı deprem sürüyor. İngiltere merkezli otomotiv devi Jaguar Land Rover, bir ay boyunca ABD’ye tüm araç sevkiyatını askıya alma kararı verdi.



The Financial Times gazetesinin haberine göre, Jaguar Land Rover, Trump’ın araç ithalatına getirdiği yüzde 25’lik tarife karşısında uzun vadeli yanıtı üzerine çalışırken ABD’ye yapacağı araç ihracatını geçici süreyle durdurdu. Trump’ın açıkladığı söz konusu tarife Meksika ve Kanada için kısmi muafiyetler getirmekle birlikte ABD dışında üretilen tüm araçlar için geçerli.



“KISA SÜRELİ EYLEMLERİMİZİ HAREKETE GEÇİRİYORUZ”



Jaguar Land Rover’dan yapılan açıklamada, ABD’nin şirketin lüks markaları için önemli bir pazar olduğuna işaret edilerek, “İş ortaklarımızla yeni ticaret koşulları ele almak için çalışırken nisan ayında sevkiyat durdurma da dahil olmak üzere kısa süreli eylemlerimizi hayata geçiriyoruz” ifadeleri kullanıldı.



Range Rover ve Land Rover Defender’ın üreticisi, satışlarının yaklaşık dörtte birini ABD’de yapsa da ülkede yerel üretim kapasitesi bulunmadığından Trump’ın yeni tarifesinden büyük ölçüde etkilenecek. Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, şirketin daha önce ABD’de bir fabrika kurmayı değerlendirdiğini ancak bunun yerine Trump’ın ilk başkanlık döneminin hemen öncesinde Slovakya’da başka bir fabrika kurduğunu anlattı.



Gazetenin değerlendirmesine göre, şirketin bu hamlesi aynı zamanda Trump’ın gümrük vergisi tarifelerinin küresel araç sektöründe yarattığı "kaosu" da gözler önüne serdi.



DİĞER FİRMALAR NE YAPIYOR?



Öte yandan, şirketin son adımı, Chrysler ve Jeep üreticisi Stellantis’in cuma günü ABD’de çalışan 900 işçisini işten çıkarma kararı almasının ardından geldi. Volvo CEO’su perşembe günü yaptığı açıklamada, Güney Carolina’daki fabrikasında bir araç modelini daha üretmeyi düşündüklerini ifade ederken, Japon otomotiv devi Nissan da tarifeler karşısında tedarik zincirlerini yeniden yapılandırma yoluna gidebileceklerine işaret etti. Firma, cuma günü yaptığı açıklamada, Meksika’da üretilen Infiniti lüks aracının iki modeli için ABD'den yeni sipariş almayacaklarını bildirdi.

