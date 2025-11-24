Ekonomik durgunluk Alman sanayicisini strateji değişikliğine itti

Avrupa Birliği'nin (AB) lokomotifi konumundaki Almanya’da iş dünyasının ekonomiye duyduğu güven bu ay beklenenden daha sert bir düşüş kaydetti.

Ifo Enstitüsü tarafından bugün açıklanan verilere göre, iş ortamı endeksi geçen ayki 88,4 puandan 88,1 puana geriledi.

Finansal veri şirketi FactSet’in anketine katılan analistler, endeksin bu ay 88,3 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu.

Veriler, sanayi sektörünün hükümetin ekonomiyi canlandırma planlarına olan inancını kaybettiğine işaret ediyor.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, Almanya’daki şirketler arasındaki hissiyatın kötüleştiğini belirtti.

Fuest, şirketlerin yakın zamanda bir toparlanma yaşanacağına dair inançlarının zayıf olduğunu vurguladı.

İŞ DÜNYASI MERZ HÜKÜMETİNİN REFORMLARINA BURUN KIVIRIYOR

Endüstriyel durgunluk ve zayıf talep nedeniyle iki yıldır süren resesyonun ardından, Şansölye Friedrich Merz yılın başlarında Avrupa’nın en büyük ekonomisini yeniden başlatmak için bir dizi önlem sözü vermişti.

Söz konusu önlemler arasında kamu harcamalarında büyük bir artış da yer alıyordu. Fakat planların siyasi çekişmeler, bürokratik atalet ve köklü reformlara odaklanılmaması nedeniyle çok yavaş ilerlediğine dair tepkiler giderek artıyor.

Ifo anketine göre şirketlerin geleceğe yönelik beklentileri özellikle sert bir düşüş yaşadı.

LBBW bankası ekonomisti Jens Oliver-Niklasch, AFP'ye verdiği demeçte bu durumu "endişe verici" olarak nitelendirdi.

Yaz aylarından bu yana herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini belirten Oliver-Niklasch, Merz’in vaat ettiği "reform sonbaharının" gerçekleşmediğini ifade etti.

SANAYİDE SİPARİŞLER AZALDI, HİZMET SEKTÖRÜ CANLANDI

İmalat sektörü, önümüzdeki aylara ilişkin beklentilerin kayda değer ölçüde darbe almasıyla endeksteki düşüşün merkezinde yer aldı.

Şirketler sipariş defterlerinin küçüldüğünü bildirdi ve firmalar gelecek aylar konusunda daha temkinli bir tavır takındı.

Ticaret ve inşaat sektörlerinde de moral bozukluğu gözlendi.

Hizmet sektöründe ise tablo daha olumlu bir seyir izledi. Hizmet sağlayıcılar mevcut durumu biraz daha pozitif değerlendirirken, bu alandaki iş ortamı yeniden iyileşme gösterdi.

Turizm sektöründe hissiyat belirgin şekilde canlanırken, nakliyat ve lojistik sektöründe dikkat çekici bir gerileme yaşandı.

AFD'YE YÖNELİK "TEMAS YASAĞI" RAFA KALKIYOR

Ekonomik belirsizlik sürerken Alman sanayicileri arasında aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisine karşı uygulanan "cordon sanitaire" (güvenlik kordonu) uygulaması çözülmeye başladı.

İki büyük iş dünyası örgütü, AfD'ye yönelik yaklaşımlarını gözden geçirdiklerini duyurdu.

Etkili aile şirketleri derneği Die Familienunternehmer (FU), 16 Kasım’da AfD temsilcileriyle her türlü teması yasaklayan uygulamasını sonlandırdığını açıkladı.

FU Başkanı Marie-Christine Ostermann, Handelsblatt gazetesine verdiği demeçte, kararın temelinde AfD’ye karşı uygulanan kordonun ne olduğu ve amaçlarının ne olduğuna dair yorum farkının yattığını belirtti.

Ostermann, "Bizim için güvenlik kordonu, prensip gereği AfD milletvekillerini etkinliklerimize davet etmemek anlamına geliyordu. Şimdi bu temas yasağını sona erdirdik" dedi.

Bununla birlikte Ostermann, derneğin AfD’yi gelecekteki bir hükümette koalisyon ortağı olarak görmeye istekli olmadığını da sözlerine ekledi.

"STRATEJİK BAŞARISIZLIK"

Yakın zaman evvel bir diğer iş dünyası örgütü olan Federal Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) de AfD ile ilişkisini gözden geçirme kararı almıştı.

BVMW Başkanı Christoph Ahlhaus, geçen hafta haber platformu The Pioneer’a yaptığı açıklamada, anketlerin ve seçim sonuçlarının mevcut tecrit stratejisinin başarılı olmadığını gösterdiğini söylemişti.

Ahlhaus, son anketler ışığında toplumda geniş bir tartışmaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, derneğin AfD ile temas konusunda yakında yeni yönergeler yayımlayacağını ifade etmişti.

BVMW, 29 binden fazla küçük ve orta ölçekli işletmeyi temsil ederken, FU bünyesinde BMW, Merck ve AXA gibi devlerin de bulunduğu 6 bin 500 aile şirketi yer alıyor.

FU, genel seçimler öncesinde AfD’ye karşı aktif bir kampanya yürütmüş ve Ostermann o dönemde AfD’ye verilecek oyların "faydasız" olacağı uyarısında bulunmuştu.

Ostermann, AfD seçmenlerinin göç ve ekonomi politikasındaki değişimi engellediğini savunarak, oyların Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) veya Hür Demokrat Parti’ye (FDP) verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Son verilerin yarattığı hüsrana rağmen, Alman kamu bankası KfW’nin baş ekonomisti Dirk Schumacher, kurumsal beklentilerin yıl boyunca yukarı yönlü bir trend izlediğine dikkat çekti.

Günlerin yakında yeniden uzamaya başlayacağını hatırlatan Schumacher, büyümenin geri dönmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Schumacher, "Özellikle mali teşviklerin etkisiyle 2026 yılında gayrisafi yurtiçi hasılada gözle görülür bir artış bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Hükümet, bu yıl için yüzde 0,2, 2026 yılı için ise yüzde 1,3 oranında büyüme öngörüyor.