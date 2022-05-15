Ekonomik krizin yaşandığı Lübnan'da genel seçim yapılıyor

Lübnan'da 3 milyon 917 bin kayıtlı seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu genel seçimler için oy verme işlemi başladı.



Ülke genelindeki 15 seçim bölgesinde okullarda kurulan oy verme merkezlerinin kapıları 7.00 itibarıyla açıldı.



İçişleri Bakanlığının verilerine göre 718 aday 128 sandalyeli meclis için yarışıyor ve oy kullanma yaşının 21 olması gerekiyor.



Lübnan ordusu da dün yaptığı açıklamada, başta başkent Beyrut olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde yoğun güvenlik önemleri aldıklarını duyurdu.

2018'DEKİ SEÇİMLER

2018'deki son seçimleri, Hizbullah, Şii Emel Hareketi ve Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi Partisi kazanmıştı. Ancak anayasa gereği başbakanın Sünnilerden seçilmesinden dolayı Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri hükümeti kuran taraf oldu.



Artan vergiler, ağırlaşan yaşam koşulları ve çözülemeyen sorunlara tepki amacıyla Ekim 2019'da başlayan gösteriler hükümetin istifasıyla sonuçlandı.



Birleşmiş Milletler'e göre Lübnan'daki yaşam koşulları 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü durumda.



NÜFUSUN DÖRTTE ÜÇÜ YOKSULLUĞA SÜRÜKLENDİ



Lübnan Lirası yüzde 90'ın üzerinde değer kaybederken nüfusun yaklaşık dörtte üçü yoksulluğa sürüklendi.



Ülkedeki yakıt ile elektrik üreten tesisler durma aşamasına geldi.

Günde 20 saati bulan elektrik kesintileri yaşanıyor.

300 BİN KİŞİ DE EVSİZ KALDI



Lübnan ekonomisine son darbe 4 Ağustos 2020'de gerçekleşti.



Beyrut Limanı'nda depolanan yüzlerce ton amonyum nitratın patlaması sonucu 215'ten fazla kişi hayatını kaybetti



Yaklaşık 300 bin kişi de evsiz kaldı.



İran destekli Hizbullah ve müttefiklerinin, artan yoksulluk ve iktidardaki partilere yönelik öfkenin ortasında çoğunluklarını koruyup koruyamayacağı merak ediliyor