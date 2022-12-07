Ekrem Yüce milyonlara Brüksel'den seslendi: Sakarya 1 yılda iki gurur yaşadı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehre tarihi bir gurur yaşatan yeni unvanın takdimi için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Burada Avrupa Spor Başkentleri Federasyonu (ACES) tarafından düzenlenen programa katılan Yüce, Büyükşehir'in başvuruları sonrası alınan '2023 Yılı Avrupa Spor Şehri' unvanın ödülünü bizzat takdim aldı.



Program çıkışında Türkiye'ye ulusal canlı yayınlar üzerinden seslenen Yüce, Sakarya'daki 1 milyon insanla sevincini paylaştı. Bisiklet Şehri unvanından sonra 1 yıl içinde şehre ikinci kez tarihi gurur yaşatmanın heyecanını hissettiklerini belirten Yüce, Belçika'dan milyonlara Sakarya'nın başarı serüvenini anlattı.



"SAKARYA FERSAH FERSAH BÜYÜYECEK"



Yüce, "Spor şehri olmak en çok bize yakışır. Doğası, tarihi, sanatı, tarımı, sporuyla bir başka şehirdir Sakarya. 1 yıl önce Dünya Bisiklet Şehri seçilmiştik. Bu bizim için çok ciddi bir onur oldu. Sadece 1 yıl sonra ikinci bir unvanımızı almış olduk. İlimizde sadece Büyükşehir bünyesinde 30 farklı branşta spor faaliyeti gösteriyoruz, 5 bin sporcumuz var. Çok sevdiğim Sakaryalı hemşerilerime buradan selamlarımı arz ediyorum. Onlar buna sahip çıktığı sürece Sakarya fersah fersah büyümeye devam edecektir" dedi.



"ONLAR BİZİM BAŞ TACIMIZ"



Sakarya'da başarı için bayrak taşıyan önemli sporcuları anlatan Başkan Yüce, "Sakarya spor şehir oldu diyoruz ya, sporcularımızı anlatalım. Kenan Sofuoğlu dünya şampiyonu, Mete Gazoz olimpiyat şampiyonu, Semih Saygıner dünya şampiyonu, Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu, Enes Erkan dünya şampiyonu, Hafsa Şeyda Burucu dünya şampiyonu ve birçok isim sayamadığım. İşte bunlar bizim gururumuz, değerlerimiz, baş tacımız. Bizleri bütünleştiren, sevgiyle, dünyayla bütünleştiren kardeşlerimiz. Brüksel'den bir sloganımızı ifade edeyim Sakarya Sizin Eviniz Dünyayı Misafir Ederiz" ifadelerini kullandı.