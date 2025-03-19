Ekvador, ABD ve Avrupa'dan askeri destek istiyor

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, BBC'ye verdiği mülakatta, "uluslararası narko-terörist şeklinde nitelendirdiği gruplara" karşı Ekvador'un daha fazla askere ihtiyacı olduğunu belirtti.

"TERÖR ÖRGÜTÜ" TANIMLAMASI İSTEDİ



Dünyadaki "kokainin yüzde 70'inin Ekvador'dan çıktığını" kaydeden Noboa, ABD Başkanı Donald Trump'tan Ekvadorlu çeteleri "terör örgütleri" olarak tanımasını istedi.



Noboa, uyuşturucuyla mücadelede özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu ve Trump'ın müttefiği olan eski deniz komandosu Erik Prince ile işbirliği yapmaları hususunda da bu ortaklığın, ülkedeki yerel güçlere destek sağlayacağını ancak bunun Ekvador yasaları çerçevesinde yapılacağını dile getirdi.

ASKERİ TAKVİYE İSTİYOR

Ancak ABD, Avrupa ve Brezilya'dan gelecek askeri takviyenin bu sürece daha fazla yardımcı olacağını belirten Noboa, "Son beş yıldır çeteler her türlü insan hakkını ihlal etti." dedi.



Noboa, seçim öncesi ülkede şiddetin artmasının normal olduğunu ancak Ekvador'un bu sorunu yalnız başına çözemeyeceğini ifade etti.

ARTAN ŞİDDETLE MÜCADELE EDİYOR



Güney Amerika ülkesi Ekvador, son yıllarda uyuşturucu kartelleri kaynaklı artan şiddet dalgasıyla mücadele ediyor.



Özellikle son dönemde hızla artan cinayet, gasp, tehdit, adam kaçırma ve siyasi parti adaylarının hedef alınması, Ekvador'da çözülmesi gereken sorunların başında geliyor.