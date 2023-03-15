Ekvador, Arjantin Büyükelçisini ülkeden sınır dışı etti

Ekvador Dışişleri Bakanlığı, Arjantin'in Kito Büyükelçisi Gabriel Fuks'un sınır dışı edildiğini ve Buenos Aires'teki Ekvador Büyükelçisi Xavier Monge'nin de istişarelerde bulunmak için ülkeye çağrıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Juan Carlos Holguin, basın açıklamasında, Duarte'nin yolsuzluktan mahkum olduğunu hatırlatarak, eski bakanın hapse girmemek için 2 yılı aşkın süre Büyükelçi Fuks'un konutunda yaşadığını söyledi.

Ekvador'da rüşvet suçlamasından 8 yıl hapse çarptırılan eski Bakan Duarte, Ağustos 2020'den bu yana yaşadığı Kito'daki Arjantin Büyükelçiliğinden ayrılarak Venezuela'ya sığınmıştı.

Arjantin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, büyükelçiliğin diplomatik konutunda kalan Duarte'nin Venezuela'ya gittiği belirtilerek, "Bayan Duarte, şu anda Karakas'ta ve neden böyle bir karar aldığını bizimle paylaşmadı. Oğlunun yanına gittiğine dair bir bilgi yok. Duarte'nin kısa vadede Arjantin'e seyahat etmek gibi niyeti de yok." ifadesine yer verilmişti.

Ekvador hükümeti de Arjantin'in tutarsız açıklamalarda bulunduğunu vurgulamış, Büyükelçiliğin Duarte'nin ülkeden nasıl kaçtığına ilişkin güvenlik kameraları görüntülerini kendileriyle paylaşmadığını bildirmişti.

Arjantin hükümetinin sığınma teklifinde bulunduğu Duarte, Ekvador'un ülkeden çıkışına izin vermemesi nedeniyle konuttan ayrılamamıştı.



"2012-2016 RÜŞVETLERİ" SORUŞTURMASI

Başsavcı Diana Salazar'ın yürüttüğü "2012-2016 Rüşvetleri" soruşturması, 2012-2016 yıllarında Ekvador eski Devlet Başkanı Rafael Correa'nın liderliğini yaptığı PAIS İttifakının seçim kampanyalarının finansmanında usulsüzlük iddialarıyla başlatılmıştı.

Yolsuzluk iddialarında, ulusal ve uluslararası şirketlerin yanı sıra Latin Amerika tarihinin en büyük yolsuzluk skandalının merkezindeki Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'in de adı yer almıştı.

Rafael Correa, 2007-2017 yıllarında Ekvador Devlet Başkanlığı görevini yürütmüştü.

"2012-2016 Rüşvetleri" soruşturması çerçevesinde, Correa hakkında istenen tutuklama talebi 9 Ağustos 2019'da onaylanmıştı.