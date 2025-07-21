Ekvador, çete lideri “Fito”yu ABD’ye iade etti

Ekvador tarihinin en çok aranan uyuşturucu kaçakçısı ve çete lideri Jose Adolfo Macias, gözaltına alındıktan yaklaşık 3 hafta sonra ABD’ye iade edildi. “Fito” lakabıyla da bilinen çete lideri, hapishaneden kaçtıktan yaklaşık 1 sene sonra yeniden yakalanmıştı.



CNN International’ın haberine göre, Fito, pazar günü Guayaquil liman kentindeki yüksek güvenlikli hapishaneden kentteki havalimanına götürüldü. Çete lideri, iade sürecini hayata geçirmek için öncesinde buraya gelen ABD’li yetkililere teslim edildi.



Kentin havacılık kurumunun paylaştığı bilgilere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’na ait uçak, dün yerel saatle 12.45 sıralarında havalimanına iniş yaptı. Ardından, Fito’yu da alan uçak saat 14.00 sıralarında kentten ayrıldı. Devlet televizyonu TC’nin haberinde, uçağın saat 12.30’da indiği, 14.12’de kalktığı bilgisi verildi.



HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI



Ekvador ceza infaz makamlarının paylaştığı bir fotoğrafta, Fito’nun üzerinde şort, tişört, kask ve çelik yelek olduğu, etrafında ağır silahlı Ulusal Polis görevlilerinin bulunduğu görüldü.



Fito, en az 2020 yılından bu yana “Los Chonersos” isimli suç örgütüne liderlik ediyordu. ABD, bu örgütü Ekvador’dan başka ülkelere tonlarca kokain kaçırmak ile suçluyordu.



Çete lideri hakkında nisan ayında ABD’deki Brooklyn federal mahkemesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile bağlantılı yedi suçtan iddianame hazırlandı.



KAÇTI, YAKALANDI, İADE EDİLDİ



Fito, Ocak 2024’te, cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından aldığı 34 yıl hapis cezasının infazı sırasında Guayaquil’deki hapishaneden kaçmıştı. Çete liderinin hapisten kaçması ise ülkede bir şiddet dalgası başlatmıştı. O dönemde silahlı çeteler bir televizyon kanalını basarak çalışanları rehin almıştı. Bunun üzerine Devlet Başkanı Daniel Noboa, iç silahlı çatışma durumu ilan etmiş ve aralarında Fito’nun çetesinin de olduğu 22 yasadışı oluşumu terör örgütü ilan etmişti.



Fito, haziran ayında, yaklaşık 1 sene boyunca saklandıktan sonra Ekvador’da yakalandı. Görevliler, Fito’yu Manabí’de bir malikanenin altındaki sığınakta buldu. New York’taki bölge mahkemesine başvuran savcılar, ABD’ye sınır dışı edilen Fito’nun halka tehdit oluşturduğunu ve kaçma riski olduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti. Aynı belgede, Fito’nun “sadece kovuşturma yapılması amacıyla” ABD’ye iade edildiği belirtildi.



Fito, atılı suçlardan mahkum edilmesi halinde en az 10 yıl hapis cezasına çarptırılacak. Çete lideri, üst sınırdan ceza alırsa ömür boyu hapiste kalacak.