Ekvador, Julian Assange’ın vatandaşlığını iptal etti

Ekvador, İngiltere’de hapishanede bulunan Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın vatandaşlığını iptal etti. Assange, dönemin Ekvador Devlet Başkanı Lenín Moreno hükümetinin kendisini diplomata dönüştürme ve Londra'daki büyükelçiliğinden çıkarma girişiminin bir parçası olarak Ocak 2018'de Ekvador vatandaşlığı aldı.

Ancak, geçen Pazartesi günü, Pichincha Çekişmeli İdari Konular Mahkemesi bu kararı iptal etti.

AVUKATI TEMYİZ BAŞVURUSUNDA BULUNACAK



Assange'ın avukatı Carlos Poveda, mahkemenin kararı usulüne uygun olmadan aldığını Assange'ın davada görünmesine izin verilmediğini söyledi. Poveda, ayrıca kararın yeniden gözden geçirilmesi için temyiz başvurusunda bulunacağını söyledi.



Bununla birlikte, Ekvador Dışişleri Bakanlığı tarafından Assange'ın vatandaşı olduğu Avustralya'ya resmi olarak bir yanıt verdi. Mektupta, Assange'ın Ekvador vatandaşlığına kabul mektubunda diğer konuların yanı sıra birden fazla tutarsızlık, farklı imzalar, olası belgelerde değişiklik ve ödenmemiş ücretler olduğu belirtildi.



ASSANGE ŞİMDİ NEREDE?



Assange, Nisan 2019'dan beri Londra'daki yüksek güvenlikli Belmarsh Hapishanesi’nde tutuluyor. Yedi yıl önce ayrı bir hukuk mücadelesi sırasında kefaletini ödemediği için tutuklandı.



Ekvador'un Londra büyükelçiliğinde yedi yıl geçiren Assange, 2012 yılında tecavüz ve cinsel saldırı iddialarıyla yüzleşmek üzere İsveç'e iade edilmekten kaçtı. İsveç, cinsel suçlar soruşturmasını Kasım 2019'da aradan çok zaman geçtiği için düşürdü.



Diğer taraftan, ABD’deki savcılar, WikiLeaks'in binlerce sızdırılmış askeri ve diplomatik belgeyi yayınlamasıyla ilgili olarak Assange'ı 17 farklı casusluk suçu yöneltti. Suçlamalar maksimum 175 yıl hapis cezası içeriyor. Aynı zamanda savcılar, Assange'ın ABD Ordusu istihbarat analisti Chelsea Manning'in WikiLeaks'in daha sonra yayınladığı gizli diplomatik kabloları ve askeri dosyaları çalmasına yasadışı bir şekilde yardım ettiğini iddia ediyor.

ABD'NİN TALEBİ REDDEDİLDİ



Öte yandan, Assange'ın avukatları, onun bir gazeteci olarak hareket ettiğini ve ABD'nin Irak ve Afganistan'daki yanlışlarını ortaya çıkaran belgeleri yayınladığı için “Birinci Değişikliğe İlişkin İfade Özgürlüğü” koruması hakkına sahip olduğunu savunuyor Ocak ayında bir alt mahkeme yargıcı ABD’nin Assange'ı ülkeye gönderme talebini reddetti.



Ancak bu ayın başlarında, İngiltere Yüksek Mahkemesi ABD hükümetine, Assange'ın casusluk suçlamalarıyla yüzleşmek üzere gönderilemeyeceği kararına itiraz etme izni verdi.

AŞISIZLARIN PANDEMİSİ BAŞLADI