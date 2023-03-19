Ekvador’da 6,8 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda yerel saatle 12.12’de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının komşu ülke Peru'da da hissedildiği bildirildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'ndan (USGS) alınan bilgiye göre, deprem 65,7 kilometre derinlikte oluştu.

BNO News'e göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı belirtildi.

Ekvador Cumhurbaşkanlığı sitesinden, depreme ilişkin yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.

Cuenca, Machala ve Guayaquil'de bazı binaların yıkıldığı, ölü sayısının daha da artabileceği kaydedildi.

