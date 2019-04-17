Ulusal basında çıkan haberlere göre, Latin Amerika ülkesinin başkenti Quito'da devlet başkanlığı sarayı Carondelet yakınında toplanan yüzlerce gösterici, Moreno'nun Julian Assange'ın siyasi sığınma statüsünü kaldırmasını ve uyguladığı politikaları protesto etti.



Assange'a siyasi sığınma statüsünün geri verilmesini isteyen göstericilerin, "Assange senin kabusun olacak", "Julian Ekvatorludur", "Moreno dışarı", "Hain Moreno" yazılı pankartlar taşıdığı dikkati çekti.



Gösterinin, eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa tarafından organize edildiği de bildirildi. Correa, Julian Assange'ın Ekvador Büyükelçiliğinin dışına çıkarılmasına sert tepki göstererek, Devlet Başkanı Moreno için "Latin Amerika tarihindeki en büyük hain" yorumunu yapmıştı.



Ekvator güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için köpeklerle ve atlı polisle müdahalede bulunduğu, göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtildi.



Wikileaks kurucusu Julian Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde 11 Nisan'da gözaltına alınmış, ardından "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etme" çerçevesinde tutuklanmıştı. Assange'ın kefalet koşullarını ihlalden 12 ay kadar ceza alması ihtimali bulunuyor.



Assange'ın 2 Mayıs'ta ABD'nin iade talebi çerçevesinde Londra'da mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Mahkemenin iade talebini kabul etmesi durumunda Wikileaks'in kurucusunun davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar taşıma imkanı bulunuyor. Uzmanlar Assange'ın iade davasının 2 yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.



Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010 yılında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

