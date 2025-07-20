Ekvador’da bara silahlı saldırı: Dokuz kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da bir havuz barına düzenlenen silahlı saldırıda en az dokuz kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.



Olay, cumartesi günü ülkenin güneybatısındaki Guayas bölgesinde yaşandı. Ekvador makamları, bir grup silahlı erkeğin işçi sınıfı mahallelerinden General Villamil Playas’da bir bardaki insanların üzerine ateş açtığını açıkladı.



Ekvador Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, silahlı kişiler, bara girerek orada bulunanların üzerine ateşli silahlarla saldırdı. Olay yerinden paylaşılan görüntülerde de çok sayıda kişinin barda kanlar içinde kaldığı görüldü. Yerel basına yansıyan haberlerde saldırganların elinde otomatik silahların olduğu aktarıldı.



“ŞİDDETE TESLİM OLMAYACAĞIZ”



Polis yetkilisi Jhanon Varela, basına yaptığı açıklamada, saldırıda iki kişinin de yaralandığını, yaralıların yerel bir hastanede tedavi altına alındığını söyledi. Yetkililer, olay yerindeki cesetlerin sadece birinin kimliğini tespit edebildi.



Guayas Valisi Marcela Aguinaga, saldırıya uğrayan kişilerden birinin bir futbol okulundaki koç olduğu bilgisini verdi. Vali, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şiddet bize diz çöktürmeye, bizi susturmaya, dehşete alıştırmaya çalışıyor. Ama biz sessiz kalmayacağız ve teslim olmayacağız” ifadelerini kullandı.



Silahlı saldırı, Ekvador’un yakın tarihinin en fazla şiddet olayı yaşanan yıllarından birini yaşadığı günlerde meydana geldi. Resmi rakamlara göre, Ekvador, 2025 yılının ilk beş ayında 4 bin 51 cinayet olayıyla sarsıldı. Uyuşturucu çetelerinin faaliyetlerini artırdığı ülkede 2018 yılında 100 bin kişide 1 olan cinayet oranı da geçen sene 100 binde 38’e yükselmişti.