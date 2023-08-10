Ekvador'da başkan adayına suikast

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yaklaşan seçimler öncesinde, başkan adayı Fernando Villavicencio vurularak öldürüldü.

Ekvador'da başkan adayına suikast

Saldırı, 'un başkenti Quito'da meydana geldi. Başkan adayı Fernando Villavicencio seçimler öncesinde düzenlediği miting sırasında suikaste uğradı.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, rakibinin ölüm haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğruladı. Lasso, cinayetten ötürü "şok ve öfke" içinde olduğunu belirtirken, saldırının cezasız kalmayacağını söyledi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da başkanlık seçimlerinin 20 Ağustos'ta yapılması planlanıyordu.

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